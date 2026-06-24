Mercato ASSE : Un ancien Vert dans les valises de Cathro ?

À quelques jours de la rentrée sportive de l’ASSE, un ancien défenseur du club est annoncé dans les valises du nouvel entraîneur Ian Cathro.

Mercato : Ian Cathro attend des renforts à l’ASSE

Les supporters de l’ASSE vont découvrir le nouvel entraîneur de leur club si cher, le 1er juillet, lors de la reprise des entraînements. Ian Cathro a succédé à Philippe Montanier depuis le lundi 8 juin dernier. Il devrait être rejoint par Bryant Lazaro, son adjoint à Estoril Praia, en provenance du Portugal.

Depuis sa nomination, le technicien écossais travaille sur la composition de son effectif. Avec le départ des joueurs en fin de contrat : Brice Maubleu, Florian Tardieu et Dennis Appiah, mais aussi des joueurs décevants, dont Ebenezer Annan, de nouveaux joueurs vont arriver en renfort à l’AS Saint-Etienne.

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La priorité reste un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain et un avant-centre. Sohaib Naïr de l’EA Guingamp devrait être l’arrière central recherché.

Eliaquim Mangala pressenti dans le staff de Cathro ?

À une semaine du début de la préparation de la saison 2026-2027, Evect révèle qu’Eliaquim Mangala pourrait être le membre francophone annoncé dans le staff d’Ian Cathro. Passé chez les Verts (janvier 2022 – juin 2022), il a également joué sous les ordres de l’Ecossais à Estoril (entre 2023 et 2025).

Songeant sérieusement à sa reconversion, à 35 ans passés, l’ancien international Français (8 sélections) pourrait intégrer le nouveau staff de l’ASSE. A en croire le média spécialisé, « Ian Cathro aimerait le faire basculer dans l’après-carrière en le faisant rejoindre son staff ».

Rien n’est cependant encore arrêté avec Eliaquim Mangala, qui a encore 6 mois de contrat au Club Deportivo Oriente Petrolero en Bolivie. « Les échanges se poursuivent et n’ont pour l’heure pas débouché sur un accord », indique la source.

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Outre l’AS Saint-Etienne et le GD Estoril, Eliaquim Mangala a joué dans de top clubs : FC Porto, Manchester City, Everton ou encore FC Valence.