OL : Michele Kang déroule son plan révolutionnaire à Lyon

L’OL a officialisé le processus de reprise en mains du club par Michele Kang. Elle deviendra unique propriétaire. Elle déroule déjà son plan génial.

OL : Kang injectera 71 M€ d’ici à juin 2028

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Michele Kang possédera bientôt 87,8 % du capital de l’OL et sera la seule propriétaire du club rhodanien. Un accord a été trouvé avec le cabinet britannique Cork Gully, administrateur judiciaire en charge du processus de la vente.

Pour reprendre en mains Eagle Football Group SA, la société mère de l’Olympique Lyonnais, la femme d’affaires américaine s’est engagée à racheter les dettes contractées par John Textor, l’ancien président, aux bailleurs de fonds, notamment Ares Capital.

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Pour commencer, elle va injecter 71 millions d’euros de fonds propres sur les deux prochaines saisons, soit d’ici au 30 juin 2028. Dès que la convention de cession sera signée, Michele Kang débloquera 31 M€ pour le financement de la saison 2026-2027. Quant aux 40 millions d’euros restant, ils seront garantis « par une lettre de crédit ».

Partage des plus-values avec les prêteurs

Selon les explications d’Olympique-et-Lyonnais, le plan de Michele Kang est détaillé comme suit : « Une opération appelée compensation de créance qui conduit à l’extinction d’environ 232,6 milliosn d’euros de dette subordonnée.

Pour les prêteurs sortants, ceux auprès de qui elle a acquis la dette à un prix décoté, elle a promis de partager avec eux les retombées excédant un certain seuil provenant de tout retour futur du capital investi dans le Groupe, « dans la limite d’un plafond fixe » ».

Plus concrètement, « Michele Kang partagera avec les créanciers restants une partie du surplus, si elle cède le club d’ici un an et fait un gain supérieur à son investissement total », d’après le média spécialisé.

Retour à OL Groupe

Il faut souligner que les investissements de la future patronne de l’OL ne sont pas liés aux retombées de potentiels transferts du club rhodanien. Pour tourner définitivement la page John Textor à Lyon, Michele Kang a décidé de quitter le groupe ‘’Eagle Football’’ pour redevenir « OL Groupe », comme précédemment.

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Toutefois, la société OL Groupe restera cotée en bourse.