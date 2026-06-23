Mercato : Le Stade Rennais déniche un redoutable renard des surfaces  

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un buteur pour ce mercato estival. Le jeune crack brille pendant cette Coupe du monde.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise flashe sur un buteur du Mondial !

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Le Stade Rennais est actif pendant ce mercato estival. Le club breton flaire plusieurs coups. Le directeur sportif et l’entraîneur enchaînent les recrues. Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Gonçalo Oliviera ont déjà signé. Rennes a encore faim et veut encore renforcer toutes ses lignes. Pour l’attaque, les dirigeants ciblent Eliezer Mayenda, le jeune talent de Sunderland. Mais ce n’est pas tout.

Une nouvelle cible prioritaire circule. Franck Haise apprécie le profil de Keito Nakamura. L’insider rennais @jonathan35001 a révélé cet intérêt sur le réseau X, s’ajoutant aux rumeurs qui entourent déjà Lassine Sinayoko, Mohammed Amoura, Eliesse Ben Seghir, Pablo Pagis ou Zuriko Davitashvili. Les pensionnaires du Roazhon Park suivent l’international japonais de très près.

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Actuellement, Nakamura brille à la Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Japon. L’ailier gauche du Stade de Reims porte sa sélection grâce à un début de tournoi XXL. Face aux Pays-Bas, il a marqué un but lors d’un match nul intense (2-2). Il a ensuite récidivé en délivrant une passe décisive contre la Tunisie (0-4).

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Ses performances actuelles font grimper sa cote. Lié au club champenois jusqu’en juin 2028, le joueur vaut aujourd’hui 10 millions d’euros selon Transfermarkt. Ce montant va exploser si l’attaquant nippon prolonge sa série de masterclass au Mondial. Rennes est prévenu : il faudra vite agir pour s’offrir la sensation rémoise.