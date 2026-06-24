Mercato : Le Stade Rennais boucle un double coup XXL  

La direction du Stade Rennais a tranché pour l’avenir de deux jeunes cracks. Ils seront envoyés en prêt pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Haise accélère le dégraissage à Rennes

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Le Stade Rennais est très actif cet été. Sous l’impulsion de Franck Haise, le club breton s’apprête à prêter deux de ses jeunes promesses : Mathys Silistrie et Ayanda Sishuba. Ce double départ s’inscrit dans un grand ménage estival. L’objectif de la direction ? Alléger l’effectif tout en offrant du temps de jeu à ses talents.

Selon les informations de Ouest-France, les départs des deux Rennais se concrétiseront dans les prochains jours. Mathys Silistrie va s’engager avec une formation de calibre inférieur. Pour lui, l’enjeu consiste à accumuler de l’expérience et progresser en jouant régulièrement.

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Ayanda Sishuba, de son côté, retourne aux sources. Il va poser ses valises en Belgique, sa terre natale, afin de relancer sa carrière après un sale temps en Bretagne. Le Stade Rennais assume pleinement cette stratégie classique. Le club refuse de voir ses pépites s’éteindre sur le banc de touche. Les jeunes cracks ont besoin de temps de jeu pour montrer tout leur potentiel. Ce qu’ils ne peuvent obtenir dans l’équipe première à cause de la rude concurrence.

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Le coach rennais, Franck Haise exige un groupe performant, mais il refuse de sacrifier l’avenir des pépites. Envoyer ses jeunes pousses s’aguerrir dans des contextes moins médiatisés relève d’un choix pragmatique. D’autres départs similaires jalonneront d’ailleurs l’été. Le remodelage de l’effectif s’accélère donc à Rennes. En ajustant ainsi son groupe, le club breton veut aborder sereinement le championnat.