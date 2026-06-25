Mercato PSG : C’est officiel, un buteur annonce son départ !

Pendant que la Coupe du Monde 2026 bat son plein en Amérique, les lignes bougent au PSG concernant le mercato estival. Un jeune attaquant a notamment annoncé son départ du club de la capitale.

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Le PSG continue d’assister à l’exode de ses jeunes talents. Cette fois, c’est Pierre Mounguengue qui tourne la page. L’attaquant de 18 ans, considéré comme un espoir du centre de formation du club de la capitale, ne signera finalement pas son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Plutôt que de poursuivre l’aventure dans la capitale, Pierre Mounguengue a préféré faire ses adieux aux Rouge et Bleu.

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Le jeune buteur a fait un choix fort pour lancer sa carrière. En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, le natif d’Évry-Courcouronnes s’est engagé avec le Dynamo Kiev, qui est parvenu à le convaincre de rejoindre son projet. Grand espoir du centre de formation, Mounguengue disposait d’une opportunité importante au PSG, mais les discussions n’ont pas abouti à la signature d’un contrat professionnel.

Le club ukrainien a su profiter de la situation pour attirer l’international français des moins de 19 ans. Une nouvelle confirmée par le Dynamo Kiev, qui a officialisé lui aussi la venue du joueur dans son nouveau club. Quant au principal concerné, il a fait ses adieux à son club formateur.

Pierre Mounguengue confirme son départ du Paris SG

Alors qu’il brillait avec les U19 du PSG, Pierre Mounguengue a subitement annoncé son départ pour rejoindre le Dynamo Kiev. « Après cinq années passées au PSG, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir », a publié dans un long message Pierre Mounguengue sur les réseaux sociaux. Il a ensuite tenu à adresser ses remerciements à son désormais ancien club.

😎 П’єр Мунгенге – гравець “Динамо”!



🤝 Підписали контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге. Угода з терміном дії 3 роки набуде чинності 1 липня.



Вітаємо П’єра в динамівській родині та бажаємо якнайбільше перемог та трофеїв у біло-синій футболці 🤍💙 pic.twitter.com/cHVu5XBbhY — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2026

« Je tiens à remercier tous les éducateurs et coaches que j’ai pu avoir durant mon passage, mes coéquipiers et bien sûr les supporters. J’ai vécu de grands moments ici. Ça a été une fierté de représenter ses couleurs Merci pour tout. Parisien à vie ! », a écrit le Titi sur le réseau social. Ce départ s’inscrit dans une série de mouvements concernant les jeunes du centre de formation parisien.

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