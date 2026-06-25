Mercato : Le PSG déchire une offre pour ce buteur  

Une offre tombe pour Randal Kolo Muani. Les dirigeants du PSG rejettent la proposition et fixent leur condition.

Mercato : Le PSG répond cash à la Juventus

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Ça se bouscule pour l’avenir de Randal Kolo Muani au PSG. Indésirable à Paris, l’attaquant français se retrouve à nouveau poussé vers la sortie après un prêt catastrophique en Premier League. La Juventus, qui garde un excellent souvenir de son profil, a dégainé une première offre. Mais les dirigeants parisiens l’ont recalée.

L’été dernier déjà, l’avenir du banni parisien était le chou gras des médias : allait-il rester à Turin ou non ? À l’époque, Paris réclamait une fortune pour amortir son investissement initial, un montant jugé totalement surréaliste par les Bianconeri. Finalement, c’est à Tottenham que RKM a atterri sur le gong du mercato. Son aventure anglaise a tourné au fiasco total. Son bilan ? Un seul petit but et une passe décisive en 30 matchs.

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Revenu à Paris cet été, l’attaquant n’entre toujours pas dans les plans du club. La Juventus est donc revenue à la charge avec une formule précise. Selon le journaliste Ekrem Konur, la Vieille Dame a soumis une offre de prêt. Ce prêt comportait une option d’achat automatique, conditionnée par une qualification en Ligue des Champions.

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Le Paris SG a dit non. La direction parisienne se montre inflexible : elle exige un transfert sec de 40 millions d’euros. L’offre turinoise, elle, plafonnait à 30 millions d’euros. Le fossé financier reste donc immense entre les deux parties. Paris refuse de brader son joueur. De son côté, privée de la manne financière de la prochaine Ligue des Champions, la Juventus n’a plus les moyens de ses ambitions passées.