Mercato PSG : Campos négocie une double opération XXL

‎Le PSG s’active en coulisses sur le mercato pour remodeler une partie de son effectif avant la prochaine saison. Entre l’intérêt grandissant pour Khéphren Thuram et le départ qui se précise de Randal Kolo Muani vers la Juventus, Luis Campos travaille sur deux dossiers majeurs.

‎Mercato PSG : Khéphren Thuram dans le viseur parisien

‎À Paris, les réflexions autour du milieu de terrain occupent une place importante dans la préparation du prochain exercice. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG a récemment pris des renseignements concernant Khéphren Thuram, aujourd’hui installé à la Juventus après son transfert en provenance de l’OGC Nice.

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‎Le profil de l’international français correspond à plusieurs critères recherchés par les décideurs parisiens. Sa capacité à couvrir de larges espaces, son activité constante dans l’entrejeu et sa faculté à casser les lignes par la course constituent des qualités particulièrement appréciées. Néanmoins, le dossier reste à un stade préliminaire et aucune offre n’aurait encore été formulée.

🚨🚨 LE PSG S’EST RENSEIGNÉ SUR LA SITUATION DE KHEPHREN THURAM 🇫🇷. ❤️💙



Rien de très concret mais le joueur pourrait être tenté par cette destination.



Une négociation de ce transfert n’aurait aucun lien avec un possible transfert de Kolo Muani 🇫🇷 à la Juventus.



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‎Kolo Muani se rapproche de Turin

‎Pendant que la piste Thuram demeure en phase d’observation, celle concernant Randal Kolo Muani semble beaucoup plus avancée. D’après le Corriere dello Sport, les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus progressent favorablement autour de l’attaquant français.

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‎L’opération pourrait être conclue sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat dont le montant serait compris entre 30 et 40 millions d’euros. Une formule qui permettrait au club parisien de récupérer une partie significative de son investissement tout en ouvrant une place dans son secteur offensif.

‎Une réorganisation ciblée de l’effectif

‎Ces deux dossiers ne sont pas directement liés, mais ils illustrent une même volonté : ajuster l’effectif avec des profils répondant davantage aux exigences du projet sportif actuel. D’un côté, Paris cherche à renforcer son milieu avec un joueur confirmé au plus haut niveau européen. De l’autre, le club travaille à trouver une issue favorable à une situation devenue délicate pour Kolo Muani.

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‎Cette double opération démontre également la méthode de Luis Campos, qui privilégie l’anticipation et la maîtrise financière. Si les négociations aboutissent, le PSG pourrait réaliser l’un des mouvements les plus remarqués de ce mercato estival, avec un international français qui s’approche de la sortie pendant qu’un autre pourrait se rapprocher du Parc des Princes.