Coup de tonnerre : Achraf Hakimi viré par le Paris SG ?

Le footballeur marocain Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, a annoncé, vendredi 19 juin, la cour d’appel de Versailles. Suffisant pour se faire virer par le PSG ?

PSG : Achraf Hakimi jugé pour viol

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L’international marocain est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui s’était rendue dans un commissariat, où elle avait déclaré avoir été violée par le latéral droit du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi sera donc bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, selon la cour d’appel de Versailles.

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« Les investigations menées durant l’enquête et l’information judiciaire ont conduit la chambre de l’instruction à dire qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre » du joueur de 27 ans « justifiant sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine », a-t-elle précisé dans un communiqué.

De son côté, l’ancien défenseur de l’Inter Milan a toujours dénoncé une « fausse » accusation. Il avait fait appel de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé en procès pour viol, en février. À peine la décision rendue par la cour d’appel, Hakimi a déclaré sur Twitter attendre le procès « avec impatience », assurant : « enfin, je pourrai parler ». Mais des voix s’élèvent déjà pour demander des représailles au Paris SG à l’endroit du natif de Madrid.

« Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment »

Si Achraf Hakimi reste présumé innocent dans cette affaire, il a toutefois été demandé à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, de ne plus le faire jouer au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. En effet, Emmanuelle Dancourt, chroniqueuse de l’émission Estelle Midi sur RMC, a publiquement appelé à une sanction de la part de la direction parisienne à l’encontre de son vice-capitaine.

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« Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment. On est très en retard en France sur ce genre de questions. Si vous vous souvenez de l’affaire Greenwood, qui était à Manchester United, il a eu des accusations de violences conjugales et il a été viré tout de suite. Qui le récupère ? L’Espagne d’abord, la France ensuite », a-t-elle déclaré sur les ondes de la radio métropolitaine, avant de nuancer elle-même son point de vue.

« C’est homme là est présumé innocent on va quand même le dire, mais je trouve qu’on ne peut pas faire comme si de rien était. Je me demande quelle image le club renvoie finalement, de le soutenir à fond comme ça. Lui dit qu’il est très soutenu par le club.

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On ne renvoie pas quelqu’un dans une juridiction criminelle sur une simple rumeur, les magistrats ont considéré qu’il y avait suffisamment d’indices », ajoute Emmanuelle Dancourt. Pour rappel, Achraf Hakimi est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029.