Mercato OL : Visite médicale, un 2e renfort attendu à Lyon

L’OL tient sa deuxième recrue estivale. Le milieu de terrain en provenance du championnat autrichien est attendu à Lyon cette fin de semaine.

Mercato : C’est bouclé pour Mads Bidstrup, en approche à Lyon

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Sans enveloppe assez fournie pour le mercato d’été, l’OL s’est offert rapidement les services de Kaïl Boudache. En fin de contrat à l’OGC Nice, il s’est engagé librement pour cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. Sa signature a été officialisée le premier jour de l’ouverture officielle du mercato, le 15 juin 2026. Une date qui correspond aussi au 20e anniversaire du jeune ailier droit.

À la suite de l’international Espoirs Algérien, Mads Bidstrup (25 ans) est attendu entre Rhône et Saône. Onze Mondial annonce son arrivée d’ici la fin de semaine, pour passer la visite médicale préalable à sa signature. Il devrait être la deuxième recrue de l’Olympique Lyonnais cet été. Le milieu de terrain est en provenance du RB Salzbourg en Autriche.

Un transfert conclu à 10 M€ hors bonus ?

Depuis quelques jours, un accord entre les deux clubs a été révélé. Il ne restait plus que les derniers détails à finaliser avant le transfert du néo-international danois. Tout semble désormais bouclé, si l’on croit la source.

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D’après les informations en provenance d’Autriche, l’indemnité de transfert de Mads Bidstrup s’élèverait à 10 millions d’euros hors bonus, soit 3 millions d’euros de moins que sa valeur estimative selon Transfermarkt.