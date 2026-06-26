Mercato FC Nantes : Un attaquant ouvre la porte de sortie !

Un attaquant a séché la reprise au FC Nantes, club relégué en Ligue 2. Il lui reste pourtant un an de contrat avec les Canaris. Un bras de fer se dessine !

Mercato : Mostafa Mohamed sèche la reprise au FC Nantes

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Relégué en Ligue 2 a l’issue de la saison dernière, le FC Nantes repris le chemin des entraînements, le mercredi 24 juin. Ce jeudi, deuxième jour de la reprise, Ouest-France apprend que Mostafa Mohamed ne s’est toujours pas présenté à la Jonelière.

Plus inquiétant pour la Direction nantaise, il n’a laissé aucun message au club sur sa probable absence. « Le club et son conseiller seraient sans nouvelles » de lui selon L’Équipe. L’international Égyptien (61 sélections, 14 buts) n’est pourtant pas sélectionné avec les Pharaons pour la Coupe du monde 2026. Son absence semble donc délibérée.

FCN : Mohamed prêt à forcer son départ ?

Sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2027, l’avant-centre de 28 ans ne serait pas enclin à jouer en Ligue 2. Si son absence se prolonge, cela ouvrira grandement la porte a son transfert. Acheté à 6,5 millions d’euros à Galatasaray en Turquie, en juillet 2023, Mostafa Mohamed a été l’une des grosses déceptions du FC Nantes la saison dernière.

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Il a marqué seulement 4 buts en 24 matchs disputés en Ligue 1. Sa saison décevante a eu des conséquences sur sa valeur marchande. Elle a chuté à 3,5 millions d’euros selon Transfermarkt.