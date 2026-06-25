Mercato FC Nantes : Kita à fond sur deux dossiers XXL  

Les dirigeants du FC Nantes préparent un double coup inattendu pendant ce mercato estival. Les millions vont pleuvoir à Nantes.

Mercato : Le FC Nantes s’apprête à empocher un double jackpot inattendu

La suite après cette publicité

Le FC Nantes doit dégraisser. Relégué en Ligue 2 pour la saison 2026-2027, le club subit une cure d’austérité obligatoire. Pour réduire sa masse salariale, les dirigeants comptent sur le mercato estival. Deux ventes majeures se préparent déjà, mais deux autres dossiers pourraient s’accélérer et rapporter gros.

Michel Der Zakarian est revenu sur le banc nantais. Il succède à Vahid Halilhodzic pour piloter la reconstruction à l’échelon inférieur. Côté terrain, deux recrues renforcent déjà l’effectif. Le milieu camerounais Wilitty Younoussa arrive de Rodez. De son côté, le gardien Maxime Dupé fait son grand retour au club. Dupé remplace Anthony Lopes, parti libre à Angers après la fin de son contrat.

À voir

Mercato : Le PSG déchire une offre pour ce buteur

Nantes n’a encore vendu aucun joueur cadre cet été. Mais les départs de Tylel Tati et de Matthis Abline semblent inévitables. Le défenseur central et l’attaquant affichent les plus fortes valeurs marchandes du groupe. Tylel Tati : évalué à 25 M€ et Matthis Abline évalué à 20 M€. Ce duo très courtisé va renflouer les caisses nantaises d’ici quelques semaines.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un sale coup à un cadre

Cependant, ces négociations risquent de traîner. Le FC Nantes cherche donc des liquidités plus immédiates. La solution rapide pourrait s’appeler Johann Lepenant. Sous contrat jusqu’en 2029, le milieu de 23 ans plaît beaucoup en Ligue 1. Un prétendant sérieux passe à l’offensive.

À voir

Mercato OM : Accord conclu, tout est OK pour ce gros transfert

Selon Foot Mercato, le FC Lorient souhaite recruter l’ancien Lyonnais. Les Merlus ont contacté l’entourage du joueur. Estimé à 7 M€, le natif de Granville a peu de chances de rester chez les Canaris en Ligue 2. Un transfert se précise. Le second joli chèque concerne Herba Guirassy. L’ailier franco-guinéen de 19 ans, pur produit du centre de formation, attire les recruteurs étrangers.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une offre dingue tombe pour Herba Guirassy

Mercato FC Nantes : C’est fait, un nouveau débarque à Nantes

Le journaliste Gianluca Di Marzio révèle un intérêt concret de Lecce pour ce crack lié à Nantes jusqu’en 2028. La direction nantaise réclame 10 M€ pour son jeune talent. Le joueur sort d’une saison intéressante avec 9 titularisations en 20 matchs de Ligue 1. Tout comme Lepenant, sa valeur sur le marché tourne autour de 7 M€ selon Transfermarkt, mais Nantes espère bien faire grimper le prix.

À voir

Mercato ASSE : Accord proche, un roc va signer !