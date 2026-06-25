Mercato FC Nantes : Kita négocie un gros deal avec un club italien  

Un prétendant est chaud pour déloger un crack du FC Nantes pendant ce mercato estival. Les Kita attendent une offre XXL.

Mercato FC Nantes : Kita attend un joli chèque pour ce crack

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L’US Lecce cible Herba Guirassy, le jeune ailier international du FC Nantes. À 19 ans, la pépite nantaise attise les convoitises en Serie A. Le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio révèle cet intérêt concret. Le club italien veut recruter l’attaquant pour apporter de tonus à sa ligne offensive.

Cela confirme l’ascension du joueur. Nantes s’apprête-t-il à toucher le gros lot ? Tout dépendra des négociations. Le club refuse de brader ses talents. Malgré la relégation récente en Ligue 2, la direction nantaise n’est pas pressée de vendre ses meilleurs éléments. Herba Guirassy incarne l’avenir. La plateforme Transfermarkt évalue déjà le joueur à 7 millions d’euros.

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C’est un prix élevé pour certains prétendants. Or, cette somme reflète sa cote actuelle. Lecce devra formuler une offre alléchante pour faire fléchir Nantes. Certes, les finances précaires des Canaris imposent une certaine écoute face aux grosses propositions, mais les dirigeants ne céderont pas facilement. Michel Der Zakarian aura le dernier mot sur ce dossier. Le technicien prépare la remontée de son équipe vers l’élite.

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Pour réussir ce pari, il compte s’appuyer sur des joueurs qui ont la gnaque et la force dans les jambes. Herba Guirassy est une gâchette offensive sur laquelle il peut compter. L’offensive italienne pourrait toutefois déclencher une rude concurrence et par conséquent une augmentation du tarif. Si Lecce pose une offre officielle, d’autres courtisans européens risquent de s’inviter rapidement dans la danse.