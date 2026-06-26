Enorme coup : Le Stade Rennais vise un défenseur du Mondial

‎‎Le Stade Rennais pourrait réaliser un énorme coup sur le mercato estival avec une opération aussi ambitieuse que inattendue. Le club breton travaille sur la piste d’un défenseur central international qui dispute la Coupe du Monde 2026.

‎Mercato Stade Rennais : Une ambition affichée pour renforcer l’arrière-garde

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‎Après avoir sécurisé plusieurs renforts depuis l’ouverture du mercato, les dirigeants rennais poursuivent leur travail afin de solidifier une défense qui a parfois montré des limites la saison passée. L’objectif est clair : apporter davantage d’expérience et de sérénité à l’axe défensif.

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‎Selon plusieurs indiscrétions, un défenseur de stature internationale figure désormais parmi les priorités du club. Si son identité reste soigneusement gardée secrète, ce profil confirme les ambitions du Stade Rennais, déterminé à franchir un cap dans la hiérarchie de la Ligue 1.

‎Une piste qui fait déjà parler

‎L’absence de nom officiel laisse place à toutes les hypothèses. Les supporters scrutent le moindre indice, tandis que les réseaux sociaux multiplient les spéculations autour de plusieurs internationaux susceptibles de rejoindre la Bretagne. ‎Selon l’insider Jonathan, il s’agirait d’un joueur qui dispute actuellement la Coupe du Monde.

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Le dossier de Malang Sarr continue également d’alimenter les discussions. Libre après son passage au RC Lens, il reste associé au Stade Rennais, même si aucun accord concret ne semble avoir été trouvé jusqu’à présent. Un joueur rompu aux exigences du très haut niveau apporterait du leadership, un élément souvent déterminant dans une saison où chaque détail peut faire la différence.