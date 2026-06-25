Mercato SRFC : Un grand attaquant signe jusqu’en juin 2030 !

Le SRFC a pris une grande décision pour son avenir. Le club breton a décidé de verrouiller le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Il est désormais lié au Stade Rennais pour les quatre prochaines années à venir.

Mercato : Le SRFC blinde Esteban Lepaul

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Le Stade Rennais poursuit son travail de sécurisation de son effectif. Après plusieurs semaines marquées par l’intérêt de nombreux clubs, les dirigeants bretons ont trouvé un accord avec Esteban Lepaul. Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la prolongation de l’avant-centre du SRFC est désormais officielle. Le club rennais l’a annoncé ce jeudi, l’attaquant prolonge son bail jusqu’en juin 2030.

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« Buteur inné, Esteban Lepaul a marqué la saison de Ligue 1 de son empreinte, sacré Top Scorer avec 21 réalisations au compteur. L’attaquant prolonge jusqu’en 2030, porté par la volonté de poursuivre sur sa spectaculaire lancée. En Rouge et Noir », écrit le SRFC sur son site officiel.

À 26 ans, l’ancien attaquant d’Angers SCO sort d’un exercice remarquable avec 21 réalisations en 32 rencontres de championnat, des performances qui avaient suscité l’intérêt de plusieurs clubs durant ce mercato. Une récompense logique pour Esteban Lepaul, désormais appelé à poursuivre son ascension sous les couleurs du Stade Rennais.

Le natif d’Auxerre devient ainsi le joueur le mieux payé de l’effectif du SRFC devant des joueurs comme Brice Samba (400 000 €), Breel Embolo (350 000 €) ou encore Valentin Rongier (275 000 €) du classement.

Le Stade Rennais réussit son gros coup de l’été

Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, avait d’ailleurs affiché clairement ses intentions dans les colonnes du journal L’Équipe quelques jours plus tôt, Esteban Lepaul figurait parmi les priorités absolues du club pour les prolongations estivales.

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Mission accomplie pour le club breton, qui conserve ainsi son joyau malgré les convoitises qui ne manquaient pas de se manifester à l’approche du mercato estival. Le timing de cette prolongation rappelle aussi à quel point le recrutement rennais a été inspiré.

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