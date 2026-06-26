Mercato Stade Rennais : Un double deal à 18M€ se prépare en défense

‎Le Stade Rennais entre dans une zone de turbulence interne sur son mercato où les certitudes d’hier deviennent les variables d’ajustement de demain. Deux titulaires majeurs, Lilian Brassier et Alidu Seidu, pourraient déjà être concernés par une réorganisation défensive ambitieuse.

‎Mercato Stade Rennais : Rennes accélère son chantier défensif

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‎Le Stade Rennais, après une saison globalement solide en Ligue 1, a décidé de revoir ses équilibres derrière. L’arrivée de Gonçalo Oliveira symbolise une volonté claire : densifier une charnière jugée encore trop fragile dans les grands rendez-vous. ‎

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Dans ce contexte, la concurrence s’intensifie brutalement. Brassier et Seidu, pourtant installés dans la rotation, voient leur statut fragilisé par des choix sportifs assumés et une logique de montée en gamme défensive. ‎Le cas des deux défenseurs illustre parfaitement la stratégie rennaise : vendre intelligemment pour financer du renfort.

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Enorme coup : Le SRFC vise un défenseur du Mondial

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Seidu est estimé à environ 6 millions d’euros, tandis que Brassier atteint près de 12 millions sur le marché. ‎Sous contrat jusqu’en 2029, les deux joueurs restent des actifs valorisables, capables d’attirer des clubs en quête de stabilité. Le SRFC ne ferme donc aucune porte, conscient qu’un mercato bien géré peut transformer une perte sportive en levier économique.