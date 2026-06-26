Mercato OM : Nouvelle arrivée à Marseille (Officiel)

La direction de l’OM poursuit son mercato estival avec la signature d’une nouvelle pépite. Le jeune milieu Adam El Boughlamy s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille.

Mercato : Adam El Boughlamy s’engage avec l’OM

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato difficile. Les exigences financières de l’UEFA et la DNCG ne l’empêchent pas de se renforcer. Le directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi poursuit le recrutement de jeunes talents. Sa dernière recrue arrive de Montpellier.

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Il est question du jeune Adam El Boughlamy. Le milieu de terrain de 18 ans a marqué les esprits cette saison. Ses 8 buts inscrits en 27 rencontres disputées ont tapé dans l’œil de grosses écuries. Tandis que le MHSC tentait de prolonger son contrat, le Paris Saint-Germain s’était aussi invité dans les négociations.

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🔵⚪️ Officiel : Adam El Boughlamy (2008) s’engage avec l’Olympique de Marseille !



Un joueur qui coche toutes les cases du projet du club. À l’aise techniquement, doté d’un vrai leadership et d’une excellente mentalité 🩵🤍 #TeamOM pic.twitter.com/4WJU7AQBBA — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) June 25, 2026

Le PSG dispose de moyens financiers supérieurs pour détourner le crack montpelliérain. Mais Adam El Boughlamy a finalement privilégie le projet sportif de l’OM. Il a signé son premier contrat professionnel à Marseille. Le Franco-marocain est lié aux Phocéens jusqu’en juin 2028. Il va sans doute intégrer l’équipe réserve avant de postuler pour une place chez les pros.