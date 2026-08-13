AS Monaco : Paul Pogba sort du silence après sa blessure !

Paul Pogba s’est encore blessé mardi dernier à l’entraînement. Cette fois, cela semble être la blessure de trop pour l’AS Monaco, qui a informé son joueur de sa volonté de mettre fin à leur collaboration. Le champion du monde 2018 a réagi sur ses réseaux.

AS Monaco : Paul Pogba vit un véritable cauchemar depuis une saison

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Tout le monde imaginait déjà l’idylle entre Paul Pogba et l’AS Monaco, lorsque le joueur a signé un contrat de deux ans, jusqu’en 2027, sur la Côte d’Azur en juillet 2025. Aujourd’hui, c’est un véritable cauchemar que vit le milieu de terrain français. Blessé un nombre incalculable de fois en une saison, il n’aura disputé que six rencontres en Principauté, soit 115 minutes de jeu en Ligue 1.

Et rien ne s’est arrangé pour lui mardi dernier, au centre d’entraînement de St George’s Park, où l’ASM peaufine sa préparation estivale. Selon Nice‑Matin, « la Pioche » a été trahie par sa cuisse gauche en pleine séance. Après avoir poussé un cri de douleur et s’être écroulé au sol, il a rejoint le banc en boitant. Quelques minutes plus tard, le joueur de 33 ans a quitté la pelouse, strappé, accompagné de deux membres du staff.

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Pour rappel, contrôlé positif à la testostérone à l’issue d’un match de Serie A le 23 août 2023, l’ex‑international tricolore avait écopé dans un premier temps d’une suspension de quatre ans en février 2024. Finalement, huit mois plus tard, le TAS (Tribunal arbitral du sport) a revu sa sanction et l’a allégée à seulement dix‑huit mois. Le frère de Matias et Florentin voyait enfin la lumière au bout du tunnel. Mais ce n’était qu’illusoire.

La story étonnante de Paul Pogba en réponse à sa blessure

La situation ne peut plus durer en interne du côté du club de la Principauté. Les dirigeants monégasques ont fait savoir à Paul Pogba leur intention de rompre sa dernière année de contrat. Ils se sépareraient ainsi d’un joueur doté de l’un des plus gros salaires du club, ce qui ferait un bien fou à leur masse salariale et ravirait la DNCG (Direction nationale du contrôle et de gestion).

🇫🇷 Paul Pogba réagit à la situation à Gaza avec une story Instagram. 🙏🏼



« Comment je pourrais être triste ?



Quand je vois ça ? » pic.twitter.com/G4gm8RdY5N — MiikFoot (@MiikFoot) August 13, 2026

Puisque rien ne tourne en faveur de l’actuel numéro 8 du Rocher ces derniers temps, il a décidé de réagir ce matin sur ses réseaux sociaux, via une story Instagram pour le moins étonnante. On y voit la photo d’un adolescent, seul au milieu des décombres, devant deux maisons bombardées. Il y écrit en légende : « Comment pourrais‑je être triste ? Quand je vois ça ? »

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Alors que beaucoup s’attendaient à un long message sur fond noir exprimant son sentiment et son analyse de la situation, l’ex‑milieu de Manchester United a choisi de faire différemment, peut‑être trop. En publiant cette story, Paul Pogba illustre parfaitement la fin de carrière qu’il est en train de vivre : incompréhensible, frustrante, voire gâchée.