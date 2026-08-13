Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée à 8 M€ annulée !

L’OM voit encore une belle opération lui échapper sur ce mercato. Les négociations avec Arsenal pour le transfert de Reiss Nelson prennent une mauvaise tournure.

Mercato OM : Arsenal bloque Reiss Nelson

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La direction de l’Olympique de Marseille a un impératif cet été. Elle doit multiplier les ventes afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Cela n’empêche pas la cellule sportive de l’OM de sonder les opportunités du marché. Les Marseillais ont récemment tenté de faire venir Reiss Nelson.

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Foot Mercato le confirme, l’OM a fait une proposition à Arsenal pour son ailier britannique. Ce dernier est estimé à 8 millions d’euros sur Transfermark. Il sort d’un prêt mitigé à Brentford où son temps de jeu a été très limité. Le joueur de 28 ans est de retour chez les Gunners, tout en sachant qu’il n’entre pas réellement dans les plans de Mikel Arteta.

D’autres prétendants en embucade

La meilleure solution pour lui serait d’aller voir ailleurs. Les dirigeants d’Arsenal ont cependant opposé une fin de non-recevoir à cette offensive de l’OM, dont les détails n’ont pas dévoilés. Reiss Nelson est entré dans sa dernière année de contrat avec les Gunners. Sa situation contractuelle laissait présager une issue favorable.

🚨 L'OM a formulé une offre orale à Arsenal pour Reiss Nelson (26 ans).



La proposition marseillaise ne devrait toutefois pas aboutir. Une offre a aussi été faite à l'ailier gauche.



[🎖@Santi_J_FM] pic.twitter.com/wsBuJFPA3v — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 13, 2026

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D’autres prétendants tels que Valence CF et Benfica Lisbonne gardent un œil avisé sur le dossier. L’OM devra d’abord régler ses urgences financières avant de pouvoir attirer de nouvelles recrues.