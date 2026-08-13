Mercato OL : Lyon lorgne un ancien joueur de l’AS Monaco

L’OL aurait des vues sur un ancien joueur de l’AS Monaco, relégué de Premier League avec son club londonien, à l’issue de la saison dernière.

Mercato : L’OL se renseigne sur Soungoutou Magassa à West Ham

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Dans l’attente de l’officialisation du prêt de Zachary Athekame de l’AC Milan à l’OL, l’intérêt du club rhodanien pour Soungoutou Magassa est révélé. Transféré par l’AS Monaco à West Ham United en août 2025, il n’a pas réussi à s’imposer sous le maillot des Hammers.

Le milieu défensif de 22 ans a été titulaire 11 fois en 22 apparitions en Premier League. D’ailleurs, le club londonien est relégué en Championship et tente de se séparer de certains joueurs de son effectif de la saison dernière.

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L’Olympique Lyonnais serait attentif à la situation de l’ancien monégasque. Selon les informations de Foot Mercato, le club rhodanien s’est renseigné sur sa situation contractuelle. Matthieu Louis-Jean cherche en effet à renforcer l’entrejeu lyonnais, à la suite du départ d’Orel Mangala à Getafe, d’un possible transfert de Tanner Tessmann et de la mise à l’écart de Paul Akouokou.

En plus de Lyon, Marseille surveille l’ex-Monégasque

Toujours à l’affût des opportunités, le nouveau Directeur sportif de l’OL pourrait profiter de la relégation de West Ham en deuxième division anglaise pour récupérer Soungoutou Magassa, sous la forme d’un prêt.

Cependant, le club rhodanien n’est pas seul à avoir flairé le coup. L’Olympique de Marseille aussi lorgne l’International Espoir Français (5 sélections aux JO 2024). En dehors de la Ligue 1, la Juventus, Galatasaray et l’Eintracht Francfort sont également intéressés par son profil.

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Pour rappel, Soungoutou Magassa a rejoint Londres contre une indemnité estimée à 17 millions d’euros, soit le même montant auquel il est valorisé par Transfermarkt. Il s’est lié aux Hammers jusqu’en juin 2031.