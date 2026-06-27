OL : Michele Kang et Louis-Jean rassurent pour le mercato

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL, a annoncé la couleur sur le mercato, après la décision de la DNCG. Elle a rassuré les supporters.

Michele Kang : « J’ai confiance en l’avenir de l’OL »

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Présente en conférence de presse, ce vendredi, Michele Kang s’est dit heureuse de reprendre l’OL en main, même dans un contexte financier catastrophique. « C’est une fierté et un honneur que je devienne l’actionnaire majoritaire de cette équipe légendaire », a-t-elle déclaré.

« Le résultat est que l’Olympique Lyonnais a une vraie fondation et est plus fort pour l’avenir. […]. Nous avons fait d’énormes progrès en douze mois avec un petit budget et des contraintes. J’ai confiance en l’avenir, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain. On le fera de manière responsable et rentable », a poursuivi la femme d’affaires américaine.

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La présidente du club rhodanien a ensuite évoqué le mercato estival. Elle confirme que l’équipe de Paulo Fonseca sera renforcée. « Nous visons l’exigence sportive en renforçant l’équipe première et en investissant dans l’Académie pour revenir à l’excellence du passé qu’a connue le club. On veut bâtir une équipe cohérente, constante, car notre objectif est qu’on soit toujours sur le podium […]. On a un plan pour construire cette équipe », a-t-elle rassuré.

Louis-Jean : Mon objectif est de donner à Fonseca l’équipe la plus compétitive »

Promu directeur sportif de l’OL, Matthieu Louis-Jean peut se réjouir du feu vert de la DNCG pour le recrutement. En effet, le gendarme financier de la LFP a décidé seulement « d’un encadrement de la masse salariale » du club rhodanien.

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« On doit être ambitieux, même avec moins de moyens. […]. Mon objectif, c’est de donner à Paulo Fonseca (entraîneur) l’équipe la plus compétitive possible, mais surtout un collectif qui rendra fiers les supporters. L’idée, c’est de faire encore mieux, en tout cas, on travaille en ce sens », a-t-il annoncé.