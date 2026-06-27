Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et Man United  

Le PSG et Manchester United se déchirent pour un milieu de terrain français. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : Le PSG défie Man United pour Khéphren Thuram

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40 millions d’euros. C’est le prix fixé par la Juventus Turin pour céder Khéphren Thuram, lié au club italien jusqu’en 2029. Le PSG, déjà positionné, connaît désormais le montant précis de l’opération pour attirer le milieu français.

Luis Enrique veut apporter de tonus à son entrejeu sans attendre d’éventuels départs. Cette saison, le récent sacre en Ligue des Champions n’a pas masqué certaines faiblesses. Les absences répétées, notamment celle de Fabian Ruiz en fin d’exercice, ont mis en lumière les limites du banc parisien. Pour pallier ce manque, Luis Campos s’active.

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Le conseiller sportif supervise plusieurs profils, dont Manu Koné, mais il apprécie aussi les qualités de Khéphren Thuram. Le profil du Bianconero séduit Paris. Titulaire régulier cette saison, le joueur n’est toutefois pas intouchable. La direction de la Juventus ouvre la porte à un départ. Selon La Gazzetta dello Sport, une proposition de 40 millions d’euros scellera son transfert.

Une telle somme reste largement abordable pour les finances parisiennes. La concurrence s’annonce toutefois rude. Le média italien cite trois prétendants anglais : Manchester United, Liverpool et Tottenham. Pour contrer la Premier League, le Paris SG possède un argument majeur.

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Au-delà de son attractivité auprès des internationaux tricolores, le club de la capitale dispose d’une monnaie d’échange idéale : Randal Kolo Muani. La Juventus souhaite recruter l’ancien Nantais cet été, et des discussions ont déjà débuté. Un échange direct entre les deux joueurs est envisagé, puisque la valeur marchande de l’attaquant parisien correspond aux exigences turinoises pour Khéphren Thuram.