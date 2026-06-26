Mercato : Le PSG proche d’un coup de maître pour un buteur

En marge de la Coupe du Monde 2026, qui se tient en Amérique en ce moment, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, travaille sur le mercato estival. Si bien que le dirigeant parisien serait sur le point de boucler un dossier important en attaque.

Mercato : L’AC Milan accélère pour un attaquant du PSG

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Désireux de retrouver une place de titulaire dans une équipe, Gonçalo Ramos pourrait quitter les rangs du PSG durant ce mercato d’été. D’après les dernières informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’attaquant de 25 ans serait la priorité de l’AC Milan. Une nouvelle confirmée par Fabrizio Romano, qui assure que les Rossoneri sont déjà passés à l’offensive pour recruter le numéro 9 du Paris SG.

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« L’AC Milan a formulé une offre officielle au Paris Saint-Germain pour Gonçalo Ramos, sa priorité absolue. Les négociations sont en cours avec Ramos et son agent, Jorge Mendes, concernant les conditions salariales. D’autres clubs sont également sur les rangs », écrit le journaliste italien sur son compte Twitter.

Une piste intéressante pour Gonçalo Ramos qui ne parvient pas à trouver sa place à Paris. Pour faire plaisir à son nouvel entraîneur Ruben Amorim, le club lombard serait prêt à casser sa tirelire pour recruter l’attaquant parisien.

Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 54M€ ?

Arrivé au PSG à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne pour 65 millions d’euros, Gonçalo Ramos pourrait découvrir le championnat italien la saison prochaine. L’AC Milan veut frapper fort dès l’entame du mercato en recrutant immédiatement un grand attaquant, sans tarder ni repousser cette priorité.

🚨🔴⚫️ AC Milan submit official bid to Paris Saint-Germain for Gonçalo Ramos as top target.



Negotiations ongoing with Ramos and his agent Jorge Mendes on personal terms.



There are more clubs in the race with AC Milan on it. pic.twitter.com/bDslbzXVff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

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Le président milanais Gerry Cardinale, qui compte bien exploiter ses solides relations avec l’agent Jorge Mendes, négocierait en personne la signature de l’international portugais. Hier, une première offre officielle, comprenant salaire de base et primes, a été transmise au PSG et avoisine les 54 millions d’euros. Les dirigeants milanais estiment pouvoir conclure l’opération dans les prochains jours, d’autant que le principal concerné s’est déjà montré réceptif à un transfert.

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