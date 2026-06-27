Mercato PSG : Lee s’en va, son remplaçant bientôt officialisé ?

Kang-In Lee semble vivre ses dernières semaines sous les couleurs du PSG. Alors que son transfert vers l’Atlético de Madrid se précise, les dirigeants parisiens ont déjà ciblé un jeune talent promis à un immense avenir pour prendre le relais.

‎Mercato PSG : Accord conclu pour un départ de Kang-In Lee

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‎Le mercato parisien entre dans une phase décisive. Après les avancées enregistrées sur plusieurs dossiers, le PSG poursuit son opération de rééquilibrage de l’effectif. Dans cette dynamique, Kang-In Lee apparaît désormais comme l’un des joueurs les plus proches d’un départ, avec une destination qui mène de plus en plus vers l’Atlético de Madrid.

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‎Cette opération pourrait représenter une belle rentrée financière pour les champions de France. Au-delà de l’aspect économique, elle offrirait surtout à Luis Enrique la possibilité de remodeler son secteur offensif avec un profil davantage en adéquation avec ses principes de jeu, basés sur l’intensité, la percussion et la polyvalence.

‎Yan Diomandé, la priorité qui séduit Paris

‎Pour compenser ce départ, le PSG aurait fait de Yan Diomandé sa priorité. À seulement 19 ans, l’international ivoirien s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus suivis sur le marché européen. Ses performances avec le RB Leipzig ont également attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont Liverpool.

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‎Ce dossier illustre parfaitement la ligne directrice impulsée par Luis Campos. Recruter des talents avant leur explosion totale est devenu une véritable marque de fabrique du dirigeant portugais. Luis Enrique, lui aussi, apprécierait particulièrement les qualités techniques et le potentiel de progression du jeune attaquant.

‎Les déclarations de Diomandé entretiennent le suspense

‎Interrogé sur son avenir alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé a préféré rester prudent. « Non, je ne sais pas (ce qu’il fera comme choix). Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde. J’essaie de concentrer toute mon énergie sur la Coupe du monde et de voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire à ce sujet », a-t-il confié.

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‎Cette réponse nourrit naturellement les spéculations. Une chose apparaît toutefois de plus en plus claire : si Kang-In Lee quitte bien le PSG, Yan Diomandé figure aujourd’hui parmi les principaux candidats pour lui succéder. Ce choix confirmerait la volonté du club parisien de miser sur des joueurs à très fort potentiel, capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif porté par Luis Enrique.