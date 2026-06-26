Mercato PSG : Accord, un redoutable buteur quitte Paris

Le PSG accélère son mercato avec un accord conclu en attaque. Gonçalo Ramos va rejoindre l’AC Milan cet été.

Mercato : C’est fini entre Gonçalo Ramos et le PSG

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Cet été sera un tournant pour le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Alors qu’un possible transfert de Bradley Barcola à Liverpool anime la rubrique mercato, c’est finalement un autre attaquant parisien qui met les voiles. Il est question de Gonçalo Ramos.

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L’attaquant portugais est utilisé comme un remplaçant de luxe par Luis Enrique. Même s’il a toujours répondu présent sur le terrain, ce traitement est devenu difficile à encaisser. Le joueur de 24 ans a finalement fait le choix d’aller voir ailleurs.

Plus de 50 millions d’euros pour son transfert à l’AC Milan

RMC Sport le confirme, le PSG et l’AC Milan ont conclu un accord total concernant le transfert de Gonçalo Ramos. Ce qui met un terme à son aventure dans la capitale française. Le montant de cette transaction devrait dépasser les 50 millions d’euros, bonus compris.

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Mercato PSG : Gonçalo Ramos tient une offre surprenante !

🚨🔵🔴 Gonçalo Ramos va quitter le PSG et va signer au Milan AC. Les clubs viennent de trouver un accord. @RMCsport pic.twitter.com/MiNmon2K6G — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 26, 2026

Il ne reste plus que quelques détails à finaliser avant son officialisation. Gonçalo Ramos a de son côté validé les conditions personnelles avec les Rossoneri. Il quittera le PSG où il a inscrit 45 buts en 131 rencontres.