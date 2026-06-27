Mercato OL : Lyon s’offre trois nouveaux joueurs en renfort

L’OL a lancé son mercato d’été. Trois arrivées sont bouclées rapidement, dont un défenseur international en provenance d’Autriche.

Mercato : Boudache et Kamara, les premières recrues de l’OL

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L’OL a anticipé son mercato d’été avant même le feu vert de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Kaïl Boudache (20 ans) a été la première recrue. Il est arrivé libre de l’OGC Nice. Le jeune ailier algérien a été suivi de Noham Kamara (19 ans).

Prêté à Lyon la saison dernière, il a été transféré définitivement. L’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat du défenseur central du PSG, contre 4,1 millions d’euros, plus un bonus de 2 millions d’euros.

Mohamed Ouédraogo arrive à Lyon pour 2 M€, hors bonus

Selon les informations de L’Équipe, le transfert de Mohamed Ouédraogo est également bouclé. Le club rhodanien a déboursé 2 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre 500 000 euros pour convaincre le club autrichien, SCR Altach. L’arrière latéral gauche est attendu à Lyon en début de semaine prochaine, pour passer la visite médicale et signé son contrat d’une durée de cinq saisons.

L’international Burkinabé (9 sélections) vient renforcer le poste de Nicolas Tagliafico et d’Abner Vinicius. L’un des deux défenseurs doit quitter les Gones cet été. À 33 ans passés, l’international Argentin est plus proche de la porte de sortie que le Brésilien de 26 ans. Toutefois, Abner, valorisé à 10 millions d’euros, a la cote sur le marché, comparativement à Tagliafico, dont la valeur est estimée à 4 millions d’euros.

Les transferts de Bidstrup et Duranville bouclés

Outre Mohamed Ouédraogo, l’OL a aussi acté les arrivées de Mads Bidstrup (25 ans, milieu de terrain du RB Salzbourg) et Julien Duranville (20 ans, ailier du Borussia Dortmund) . D’après le quotidien sportif, Michele Kang a trouvé des accords autour de 10 M€ pour le premier et 5,5 M€ pour le deuxième.

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