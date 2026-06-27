ASSE : Les Verts fixés pour un rendez-vous capital de l’été

‎‎L’ASSE entre dans une phase déterminante de son été avec un calendrier désormais parfaitement défini avant la reprise de la Ligue 2. Entre stage, confrontations relevées et montée en puissance progressive, les Stéphanois disposent d’une feuille de route qui pourrait déjà orienter leur début de saison.

‎ASSE : ‎Six tests avant le grand saut

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‎Le groupe désormais dirigé par Ian Cathro retrouvera le Centre sportif Robert-Herbin le 1er juillet afin de lancer près de six semaines de travail intensif. L’objectif est clair : bâtir des automatismes solides avant le premier rendez-vous officiel prévu début août. ‎Cette préparation ne servira pas uniquement à retrouver la condition physique.

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Elle permettra également au nouvel encadrement d’évaluer les recrues, de tester différentes organisations tactiques et d’installer son identité de jeu. ‎Les Verts disputeront six rencontres amicales, dont plusieurs face à des formations suisses, avant de conclure leur préparation contre Venise.

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Un stage à Divonne-les-Bains viendra compléter ce programme afin de renforcer la cohésion du groupe avant le déplacement à Sochaux pour l’ouverture de la Ligue 2. Ce calendrier offre un équilibre entre travail physique, répétitions tactiques et montée progressive en intensité, un élément souvent déterminant pour réussir les premières semaines de championnat.