Mercato ASSE : Un expert annoncé dans le staff d’Ian Cathro

L’ASSE poursuit le renforcement de son staff technique. L’arrivée d’un spécialiste de l’analyse vidéo et de la data est annoncé par Peuple-Vert.

Mercato : Cousinié arrive en renfort à la cellule de performance de l’ASSE

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L’ASSE a nommé Ian Cathro comme entraîneur depuis le 8 juin. Arrivé du GD Praia, le technicien écossais devrait être suivi par Bryant Lazaro, son adjoint sur le banc du club portugais. A quatre jours de la reprise des entraînements au centre sportif Robert-Herbin, le média spécialisé annonce l’arrivée de Simon Cousinié.

Il viendra renforcer la cellule de performance du groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne, aux côtés de Sonny Vituli, à en coire la source. Le technicien en provenance du Toulouse Football Club est spécialisé en analyste vidéo et en données de performance et statistiques.

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Après plusieurs audits lancés par Kilmer Sports Ventures l’année dernière, les responsables de l’ASSE continue d’apporter des solutions aux soucis détectés. Le groupe canadien poursuit son projet de développement du club stéphanois, malgré la déception du maintien en Ligue 2.

Il ne lésine pas sur les moyens pour apporter des réponses aux exigences du football professionnel moderne.

Qui est Simon Cousinié ?

Simon Cousinié a construit son expérience autour de l’analyse vidéo. Depuis juillet 2022, il occupait le poste d’analyste vidéo des équipes U19 et U17 du Toulouse FC. En octobre 2024, il avait apporté son expertise au sein de la sélection marocaine U17 en qualité d’analyste vidéo.

Il avait ainsi participé à la campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie, sous la direction de Sahid Dahbi et du sélectionneur Nabil Baha, comme indiqué sur son profil LindedIn.

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Avant de débarquer au Téfécé, il avait aussi effectué des missions au Football Club de Sète. Il avait occupé le rôle d’éducateur des U13, mais aussi d’analyste vidéo auprès de l’équipe première en National 1 et des équipes de formation U14 à U18, notamment avec le logiciel Dartfish.