Mercato ASSE : Cathro rejoint par deux adjoints et Mangala

C’est fait, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a deux nouveaux adjoints. Ils arrivent tout droit d’Estoril (Portugal). Eliaquim Mangala également arrive en renfort.

Mercato : Bryant Lazaro retrouve Ian Cathro à l’ASSE

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Ian Cathro va démarrer la préparation estivale de l’ASSE, mercredi prochain, avec deux renforts de taille dans son staff. Il est rejoint par Bryant Lazaro, son assistant sur le banc du GD Estoril Praia au Portugal. Comme annoncé, le technicien américain de 38 ans a rejoint son mentor écossais à Saint-Etienne.

Son arrivée est officialisée par le club stéphanois ce samedi : « À quelques jours de la reprise du groupe de Ian Cathro, le staff professionnel de l’AS Saint-Étienne est désormais au complet pour aborder cette saison 2026/2027. […]. Ian Cathro rejoint le Forez avec celui qui était son adjoint du côté du Portugal : Bryant Lazaro ».

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Bryant Lazaro est certes passé en Espagne ou encore la Norvège et évidemment au Portugal dans sa carrière, mais il parle un français courant, comme souligné par le club de Ligue 2.

Arrivé aussi d’Estoril, David Le Moël devient deuxième adjoint

Pour bien faire les choses, Kilmer Sports Venture a également fait venir un deuxième adjoint d’Ian Cathro d’Estoril. Il s’agit de David Le Moël (34 ans). « Il est aussi nommé, avec une attention particulière portée à l’analyse vidéo », a informé l’ASSE. Outre son poste aux côtés de Ian Cathro au Portugal, le natif de Jersey a travaillé pendant quinze ans à Valence, en Espagne.

Mangala intègre le staff technique de Saint-Etienne

Et ce n’est pas tout ! Eliaquim Mangala fait aussi partie des renforts. Il revient à Saint-Etienne, 4 ans après son passage sous le maillot des Verts (janvier à juin 2022). Lui également a joué sous les ordres d’Ian Cathro à Estoril lors de la saison 2024-2025.

Sous contrat Oriente Petrolero en Bolivie, jusqu’en décembre 2026, il a mis un terme à sa carrière de joueur pour intégrer le staff professionnel de l’ASSE.

ℹ️ Le staff des Verts se renforce autour de Ian Cathro ! 💚



Le nouvel entraîneur stéphanois arrive dans le Forez accompagné de Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2026

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« Il apportera son expérience et sa parfaite connaissance du football de haut niveau à l’effectif stéphanois », souligne le club.