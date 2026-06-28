Mercato PSG : Luis Campos négocie un départ surprise !

‎‎Le PSG prépare un mouvement discret mais stratégique sur le mercato. Sous l’impulsion de Luis Campos, Renato Marin pourrait quitter temporairement la capitale afin d’obtenir un temps de jeu indispensable à sa progression.

‎Mercato PSG : Renato Marin part en prêt

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‎Recruté librement en provenance de l’AS Roma, Renato Marin est considéré comme un gardien d’avenir par les dirigeants parisiens. Malgré la confiance de Luis Enrique, le portier italien de bientôt 20 ans reste barré par la concurrence et ses apparitions avec l’équipe première demeurent limitées.

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‎Pour éviter de freiner son évolution, le PSG privilégie un prêt sans option d’achat. L’objectif est clair : permettre au jeune gardien d’enchaîner les rencontres avant de revenir à Paris avec davantage d’expérience.

‎Le Portugal se positionne déjà

‎D’après les informations relayées par Le Parisien, le CD Nacional a entamé des discussions avec le PSG pour accueillir Renato Marin. Le club portugais serait disposé à lui offrir un statut lui garantissant un temps de jeu conséquent. ‎Cette solution répond parfaitement à la stratégie parisienne.

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En prêtant son gardien sans envisager un transfert définitif, le PSG confirme qu’il compte toujours sur lui à moyen terme. Ce dossier illustre la volonté de Luis Campos d’accompagner les jeunes joueurs dans leur progression plutôt que de précipiter leur avenir.