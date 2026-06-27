Mercato : C’est fait, le PSG réussit le braquage du siècle

Sauf énorme revirement improbable, Gonçalo Ramos va quitter les rangs du PSG pour s’engager en faveur de l’AC Milan. Un transfert qui va permettre au club de la capitale française de réaliser l’un des gros coups de ce mercato estival.

Mercato PSG : Transfert record pour Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Le feuilleton Gonçalo Ramos touche à sa fin. Fabrizio Romano a dévoilé les dessous du transfert de l’attaquant du PSG vers l’AC Milan. Le spécialiste italien des transferts rapporte que le club italien va débourser un montant record de 81,4 millions de dollars, assorti de bonus, pour recruter l’international portugais de 25 ans.

Lisez aussi : Mercato PSG : Grosse fake news pour Gonçalo Ramos ?

« Gonçalo Ramos rejoint l’AC Milan ! Un transfert record pour les Rossoneri, plus important encore que celui de Rafael Leao. Exactement ce que souhaitait l’entraîneur portugais Ruben Amorim : un nouvel attaquant en priorité. Transfert officialisé ! Ramos est désormais pleinement concentré sur son objectif : briller avec le Portugal lors de la Coupe du Monde », déclare le journaliste dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais dégote un solide roc en Ligue 1

Les Rossoneri auraient déjà trouvé un accord avec les dirigeants parisiens ainsi que l’ancien buteur du Benfica Lisbonne pour ce transfert estival. Après trois saisons passées au PSG et 131 matchs joués pour 45 réalisations, Gonçalo Ramos va s’offrir un nouveau challenge jusqu’en juin 2031 du côté de l’Italie.

Gonçalo Ramos a passé sa visite médicale

Toujours selon Fabrizio Romano, Gonçalo Ramos aurait d’ores et déjà passé les tests médicaux de l’AC Milan en toute discrétion, il y a plus de deux semaines en Floride, alors qu’il était en rassemblement avec la sélection portugaise pour la Coupe du Monde.

Lisez aussi : Mercato PSG : Gonçalo Ramos tient une offre surprenante !

L’examen médical préventif a été demandé par le club lombard comme précaution cruciale avant de finaliser les détails du transfert avec le Paris Saint-Germain. Le propriétaire des Rossoneri, Gerry Cardinale, a pleinement validé cette signature ambitieuse, record du club, afin d’offrir au nouvel entraîneur Ruben Amorim son numéro 9 de prédilection.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le prochain club de Gonçalo Ramos déjà connue ?

À voir

OL : Kang prend le pouvoir et recadre sèchement Textor

PSG Mercato: Le Barça menace la succession de Gonçalo Ramos

Le célèbre agent Jorge Mendes a mené à bien les négociations pour un contrat lucratif de cinq ans, garantissant l’avenir à long terme de Gonçalo Ramos.