Mercato : 145M€, le PSG renfloue ses caisses avant la grosse offensive

Déterminé à renforcer l’effectif de Luis Enrique, le PSG attend la fin de la Coupe du Monde pour lancer son offensive sur le marché des transferts. En attendant, Luis Campos s’active pour remplir les caisses du club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Campos boucle deux départs juteux

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Si aucun dossier lié à une arrivée n’est encore finalisé, Luis Campos avance bien ses pions au niveau des départs. Et le conseiller sportif du PSG s’en sort plutôt bien. Après plusieurs jours de négociations, il est parvenu à arracher un accord à 35 millions d’euros à l’Atlético Madrid pour le transfert de Kang-In Lee.

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Désireux de retrouver une place de titulaire dans un autre club, le milieu offensif sud-coréen s’apprête ainsi à retourner en Liga pour défendre les couleurs des Colchoneros. Une belle affaire pour le PSG, qui empoche 13 millions d’euros de plus que le montant investi pour arracher Kang-In Lee à Majorque il y a trois ans.

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Luis Campos a également frappé un gros coup avec Gonçalo Ramos. Lui aussi arrivé à Paris en 2023, l’attaquant portugais va rejoindre la Serie A. D’après plusieurs sources concordantes, le PSG a trouvé un accord avec l’AC Milan pour le transfert du buteur de 25 ans.

Acheté pour 65 millions d’euros, hors bonus, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne va rapporter au moins 70 millions d’euros aux Rouge et Bleu. Deux ventes importantes qui garantissent une manne financière supplémentaire pour renforcer l’effectif de Luis Enrique avec du lourd. Et la cagnotte pourrait encore grossir.

Kolo Muani cédé à la Juventus pour 40M€

En effet, selon La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani serait tout proche de retourner à la Juventus Turin. L’attaquant du Paris SG aurait déjà un accord avec la direction du club italien. De retour d’un prêt non concluant à Tottenham, l’international français va être prêté à la Juve avec une option d’achat obligatoire de 40 millions d’euros.

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Le journal au papier rose assure que le joueur de 27 ans a dit oui pour un contrat de cinq saisons assorti d’un salaire annuel de 5 millions d’euros. Recruté au Paris SG en 2023 contre un montant de 80 millions d’euros, le natif de Bondy va être vendu pour moitié prix, mais au vu de sa situation, difficile de dire que Luis Campos a fait un mauvais deal.

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Le PSG devrait donc perdre Kang-In Lee et Gonçalo Ramos. En parallèle de ces ventes, à laquelle pourrait s’ajouter celle de l’indésirable Randal Kolo Muani, les dirigeants du PSG seront bientôt actifs sur le marché dans le sens des arrivées.

« Deux à trois recrues sont toujours ciblées », souligne le quotidien L’Équipe, sans préciser les profils recherchés. Mais une chose est certaine : Luis Enrique voudra absolument remplacer les partants. Au total, le Paris Saint-Germain est déjà garanti d’empocher au moins 145 millions d’euros avec la vente de Lee, Ramos et Kolo Muani.

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De quoi avoir suffisamment de liquidités pour attirer Yan Diomande (Leipzig), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Ayyoub Bouaddi (LOSC) ou encore Mateus Fernandes (West Ham).