Mercato PSG : Ni Ramos, ni Lee… Il officialise son départ

Le PSG voit l’un de ses jeunes espoirs tourner une page importante de sa carrière. Mathis Jangéal a officialisé son départ du club de la capitale avec un message chargé d’émotion, tout en dévoilant sa nouvelle destination et les raisons qui l’ont conduit à relever un défi à l’étranger.

‎Mercato PSG : Mathis Jangéal choisit l’aventure portugaise

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‎Le centre de formation parisien continue de produire des talents convoités à travers l’Europe. Cette fois, c’est Mathis Jangéal qui s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa jeune carrière en rejoignant Famalicão, pensionnaire de l’élite portugaise, où il a signé son premier contrat professionnel.

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‎À seulement 18 ans, le milieu offensif fait le choix d’accélérer son développement loin de Paris. Une décision qui illustre la forte concurrence au sein de l’effectif parisien, où l’accès à l’équipe première demeure particulièrement exigeant malgré la volonté du club d’intégrer davantage de jeunes issus de son académie.

‎Un message d’adieu rempli de reconnaissance

‎Au moment d’annoncer son départ sur Instagram, Mathis Jangéal a tenu à adresser un vibrant hommage au club qui l’a formé. « Après 5 ans et demi sous les couleurs du PSG, il est temps pour moi de tourner une page et de relever un nouveau défi. Ces années resteront gravées dans ma mémoire », a-t-il écrit.

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‎Le jeune joueur poursuit avec beaucoup de sincérité : « Bien sûr, je n’ai pas toujours été parfait. J’ai commis quelques erreurs en chemin, comme tout le monde… Mais une chose n’a jamais changé : mon amour et mon respect pour le Paris Saint-Germain. » Une déclaration qui traduit l’attachement profond qu’il conserve envers le club malgré son choix de poursuivre sa progression ailleurs.

‎Un départ qui s’inscrit dans une logique sportive

‎Dans la suite de son message, Mathis Jangéal rappelle les succès vécus sous les couleurs parisiennes. « Mon parcours au Paris Saint-Germain s’arrête, j’ai été fier de gagner la Gambardella, trois titres de champion de France U19 et d’avoir participé au sacre en Ligue 1 », peut-on lire.

‎Il conclut sur une note particulièrement émouvante : « Je pars avec beaucoup de gratitude envers le club, mes coéquipiers, les entraîneurs, le staff et les supporters pour leurs amours inconditionnels. (…) Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Peu importe où l’avenir me mènera, une partie de mon cœur restera à Paris. Merci pour tout. »

‎Le Paris SG poursuit sa stratégie malgré les départs

‎Le départ de Mathis Jangéal ne remet pas en cause la politique de formation du Paris SG. Le club parisien continue d’investir massivement dans son académie, mais tous les jeunes talents ne peuvent prétendre à une place immédiate dans un effectif où la concurrence est mondiale. ‎

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Ce transfert vers le Portugal pourrait même représenter un tremplin pour le milieu offensif. Le championnat portugais est réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs et favoriser leur progression.