Mercato OM : Du jackpot tombé du ciel pour Marseille !

‎‎‎L’OM voit arriver une rentrée d’argent aussi discrète qu’appréciable en plein mercato estival. Grâce au transfert de Michaël Cuisance vers le RC Lens, le club phocéen bénéficiera automatiquement d’une indemnité prévue par le mécanisme de solidarité de la FIFA.

‎Mercato OM : Cuisance rapporte encore à Marseille

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‎Passé par Marseille lors de la saison 2020-2021, Michaël Cuisance effectue son retour en Ligue 1 en s’engageant avec le RC Lens après son aventure au Hertha Berlin. ‎Selon Sportune, ce transfert estimé à 3,5 millions d’euros permettra à l’OM de percevoir environ 17 500 euros grâce au mécanisme de solidarité instauré par la FIFA.

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‎‎Le montant peut sembler limité, mais il représente un revenu inattendu qui ne nécessite aucune négociation de la part du club. Dans un contexte où chaque recette compte, cette indemnité constitue un bonus bienvenu. ‎Comme le rappelle également Sportune, l’AS Nancy Lorraine touchera la part la plus importante, devant le RC Strasbourg, en raison des années de formation de Michaël Cuisance.

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Pour l’OM, cette opération illustre surtout qu’un ancien joueur peut encore générer des revenus longtemps après son départ. C’est précisément le principe du mécanisme de solidarité de la FIFA : récompenser les clubs ayant participé au développement d’un joueur lors de ses transferts internationaux.