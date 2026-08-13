Les responsables de l’OM ne comptent pas s’arrêter à Jean-Clair Todibo. Ils ont placé un autre cadre de West Ham dans leur viseur.

Mercato OM : Après Todibo, un autre cadre de West Ham visé !

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L’Olympique de Marseille est visiblement déterminé à piocher du côté de West Ham. La direction phocéenne, après s’être intéressé à Jean-Clair Todibo, cible activement un autre taulier des Hammers. Le milieu de terrain Soungoutou Magassa est dans le collimateur de l’OM, selon les informations de Foot Mercato.

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Le joueur de 22 ans est arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Monaco. Il sort d’une première saison encourageante en Premier League avec 22 apparitions pour un but inscrit. Suite à la relégation de West Ham, il n’est pas certain de poursuivre son aventure anglaise. Le club londonien étant contraint de céder plusieurs cadres afin de renflouer ses finances.

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👀 Soungoutou Magassa pourrait quitter West Ham d'ici la fin du mercato.



➡️ Plusieurs clubs ont pris des renseignements ces dernières semaines, dont l’OM et l’OL. Pas d'offres concrètes à ce stade.



⏳️ Dossier à suivre de très près.… pic.twitter.com/qtpHvqkP9k — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2026

L’OM compte donc profiter de la situation pour attirer Soungoutou Magassa. Mais les Phocéens ne sont pas les seuls. L’ancien Monégasque a aussi tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais. Aucune offre n’a encore été transmise par les deux écuries de Ligue 1, même si des contacts ont été noués pour prendre la température. La bataille promet d’être intense pour sa signature.