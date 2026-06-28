Mercato : Samir Nasri dévoile le nom du futur coach de l’OM

Alors que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi gardent encore le suspense sur le dossier du futur entraîneur de l’OM, Samir Nasri, ancien joueur du club marseillais, a dévoilé le nom du coach parfait.

Mercato OM : Samir Nasri tranche pour la succession de Beye

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Fortement pressenti sur le départ, Habib Beye est encore officiellement l’entraîneur de l’OM. Et alors que le technicien sénégalais prépare actuellement la reprise de la saison prochaine, la question de sa succession continue d’alimenter les débats autour de l’Olympique de Marseille.

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Présent sur le plateau de Canal+, Samir Nasri a ainsi affiché ouvertement sa préférence pour le choix du prochain coach de l’OM. Pour l’ancien meneur de jeu marseillais, Bruno Genesio est l’homme qu’il faut sur le banc pour ramener le club au sommet de la Ligue 1 et retrouver régulièrement la Ligue des Champions.

« J’espère vraiment qu’il pourra être l’entraîneur de l’OM parce que compte tenu du projet qui arrive, je pense qu’un entraîneur avec son expérience peut faire du bien », a notamment déclaré Samir Nasri, qui ne se voit pas pour autant intégrer le staff du manager de 59 ans.

« Un ticket Genesio-Nasri ? Non »

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM se rapproche de plus en plus, un retour de Samir Nasri a été évoqué. Le principal intéressé est sorti du silence sur cette rumeur. Outre l’ancien coach du LOSC, la question de son staff va aussi vite se poser. Un temps évoqué, Samir Nasri, qui n’a jamais caché son envie de devenir entraîneur, ne devrait pas être de la partie.

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Sur Canal+, l’ex-international français a confirmé que cela n’était pas d’actualité. S’il milite bien pour la nomination de Genesio en remplacement de Habib Beye, le consultant de 38 ans ne se voit pas forcément à ses côtés sur le banc.

« Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? (Rires) Non pas du tout. (…) Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio. La seule fois où on a échangé c’est quand il était à Rennes.

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Mais sinon il n’y a pas eu de discussion. (…) Un ticket Genesio-Nasri, ce n’est pas à l’ordre du jour ? Non », a expliqué l’ancien milieu offensif d’Arsenal et de Manchester City.