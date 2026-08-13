ASSE : Cathro annonce une excellente nouvelle avant Clermont

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a livré son opinion sur la nouvelle pelouse du stade Geoffroy-Guichard, à la veille du match contre Clermont Foot.

ASSE – Clermont Foot sur une pelouse toute neuve

La suite après cette publicité

Ayant démarré la saison à Sochaux la semaine dernière, l’ASSE retrouve son terrain, vendredi (20h45), lors de la réception de Clermont Foot. Ian Cathro et ses joueurs joueront sur une pelouse flambant neuve à cette occasion. En effet, la pelouse du stade a été changée par Saint-Étienne Métropole, à la demande du club stéphanois.

Selon les informations d’Evect, c’est donc sur une pelouse de « très haute qualité » que les Verts vont affronter les Clermontois. SEM a investi plus de 2 millions d’euros dans la rénovation du Chaudron, comme indiqué par le média spécialisé.

À voir

PSG Mercato: Al-Khelaïfi fait une annonce-choc sur son futur

À cause des travaux, l’équipe de l’AS Saint-Etienne n’a pas eu l’occasion de s’entraîner sur son nouveau terrain avant le début du championnat. Ian Cathro et ses joueurs découvriront donc la nouvelle pelouse, vendredi le jour du match de la 2e journée de Ligue 2.

« La pelouse ? Nous n’avons pas pu la tester dans le cadre d’un entraînement. Ce serait bien d’avoir une opportunité de le faire, dans les prochaines semaines », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match, mercredi.

Cathro : « J’ai confiance, on aura une bonne pelouse »

Cependant, le technicien écossais est certain qu’elle sera impeccable. « J’ai confiance […], on aura une bonne pelouse. L’objectif de cette semaine était de rester sur nos terrains d’entraînement pour répéter nos gammes. Je sais que la pelouse sera livrée comme il se doit, avant le coup d’envoi du match vendredi », a-t-il rassuré.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un défenseur de Sainté file vers le Golfe

Mercato ASSE : Un partenariat officiel acté à Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Après Todibo, un autre cadre de West Ham visé !

Après Clermont, l’ASSE recevra Grenoble Foot à Geoffroy-Guichard, le samedi 22 aout (20h). Les Kops Nord et Sud seront vides lors des deux matchs. Les abonnés de ces deux tribunes sont suspendus par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).