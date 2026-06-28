OM Mercato : Lorenzi gagne une rude bataille contre l’OL !

Opposé à l’OL sur un dossier du mercato estival, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, démontre déjà ses qualités de fin négociateur. Explications.

OM Mercato : Lorenzi fait changer d’avis à une promesse de l’OL

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Le mercato des jeunes talents continue d’animer les coulisses des clubs français et l’OM vient d’infliger un sacré coup à l’OL. Le club phocéen aurait en effet réussi à finaliser la signature du milieu de terrain Adam El Boughlamy, en provenance de Montpellier HSC.

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Âgé de 18 ans, le jeune homme était considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au sein de l’académie montpelliéraine. Formé au club depuis l’âge de 9 ans, il s’était distingué par une saison aboutie avec les équipes de jeunes, conclue avec 8 buts en 27 matchs, un rendement rare pour un milieu axial.

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D’après les informations du site Africa Foot, l’Olympique Lyonnais s’était positionné avec insistance sur le joueur et aurait même obtenu l’accord verbal d’Adam El Boughlamy à un moment du dossier. Mais aux dernières nouvelles, c’est bien à l’Olympique de Marseille que le milieu droit s’apprête à poser ses valises.

« Il a privilégié un projet, où il se sentait chez lui »

En effet, le média sportif africain assure que Grégory Lorenzi a réussi à convaincre Adam El Boughlam et son entourage de franchir un cap dans le projet sportif de l’OM. Après Sacha Lung et Jephthe Malanda, le club olympien enchaîne ainsi une nouvelle arrivée de post-formation, confirmant une stratégie claire : investir tôt sur des profils à fort potentiel plutôt que sur des recrues déjà établies.

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Adam El Boughlam intégrera dans un premier temps la Pro 2 marseillaise, avec l’objectif de s’acclimater progressivement à l’environnement du club. Une trajectoire déjà empruntée par plusieurs jeunes talents récemment intégrés au groupe professionnel, à l’image de Bilal Nadir ou Robinio Vaz, qui ont réussi à franchir les étapes vers l’équipe première. Représenté par l’ancien international burkinabé Bryan Dabo et son agence La Source Management, Adam El Boughlamy a été convaincu dans son choix par plusieurs éléments.

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« Il voulait poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît bien. Avec Marseille, le courant est passé naturellement dès les premiers échanges. Même si d’autres clubs ont tenté de revenir à la charge et qu’il existait un accord verbal avec Lyon, cela n’a jamais remis en cause son choix », confie une source proche du dossier à Africa Foot.