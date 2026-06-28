OM : Bombe, le transfert de Mason Greenwood bouclé dans 48H

Le compte à rebours est en marche depuis de nombreuses semaines à l’OM. Pressé par l’UEFA et la DNCG, le club marseillais va boucler la vente de Mason Greenwood dans les prochaines 48 heures.

Mercato : Mason Greenwood sacrifié pour sauver l’OM ?

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Avec un déficit de plus de 100 millions d’euros pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille n’a plus de temps à perdre et va devoir rapidement renflouer ses caisses. Le nouveau président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi, qui ont hérité du trou financier laissé par l’ancienne direction de Pablo Longoria, sont dans l’obligation de réaliser une grosse vente d’ici le 30 juin pour sauver les meubles et comptabiliser les opérations dans les comptes en cours.

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Et naturellement, le dossier Mason Greenwood se retrouve en première ligne. Plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais, l’attaquant anglais se retrouve sur les tablettes de plusieurs clubs plus ambitieux, notamment l’AS Rome, Fenerbahçe et l’Arabie Saoudite.

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Alors que l’OM attend un chèque supérieur à 50 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester United pourrait permettre à sa direction de faire entrer dans les caisses un gros chèque qui soulagera tout le monde. Surtout que l’un de ses courtisans serait prêt à passer à l’action.

L’AS Rome prépare son offensive pour Mason Greenwood

Ce dimanche, la presse italienne annonce en choeur que les dirigeants de la Roma sont sur le point de revenir à la charge pour tenter de recruter Mason Greenwood. En effet, La Gazzetta dello Sport et Il Messaggero rapportent que la Louve devrait transmettre une offre à l’Olympique de Marseille pour son ailier de 24 ans dans les prochaines heures.

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Cette proposition serait estimée à 40 millions d’euros, plus des bonus. Après un échange direct avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini, le numéro 10 marseillais accorde sa priorité aux Giallorossi, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. De son côté, l’OM demande au moins 55 millions d’euros pour céder Mason Greenwood.

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Mais il ne reste plus que 48 heures pour régler ce dossier. Reste donc à voir comment va se terminer cette affaire.