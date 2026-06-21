Mercato Stade Rennais : 16M€, voici le remplaçant d’Embolo

Le Stade Rennais avance ses pions avec détermination sur le mercato pour remplacer Breel Embolo annoncé sur le départ. À la recherche de nouvelles solutions offensives pour renforcer son effectif avant la Ligue Europa, le club breton a identifié un profil prometteur dont la valeur est estimée à 16 millions d’euros.

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‎Qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais entend profiter de l’intersaison pour étoffer son secteur offensif. Malgré plusieurs mouvements déjà enregistrés, les dirigeants bretons poursuivent leur travail de prospection afin d’apporter davantage de profondeur à l’effectif.

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‎Selon les informations de Foot Mercato, le club breton s’intéresse de près à Eliezer Mayenda. Le jeune attaquant de Sunderland attire l’attention grâce à son potentiel et à sa capacité à évoluer dans plusieurs positions offensives, une qualité particulièrement recherchée dans le football moderne.

‎Un profil qui correspond aux besoins rennais

‎Sous contrat jusqu’en 2030 avec Sunderland, le natif de Saragosse reste un joueur en phase de développement. Sa dernière saison n’a pas été marquée par des statistiques spectaculaires, mais les recruteurs rennais regardent au-delà des chiffres bruts.

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‎Le gaucher d’1,83 mètre possède des caractéristiques qui séduisent de nombreux observateurs : mobilité, capacité à prendre la profondeur et polyvalence sur le front de l’attaque. Des atouts qui pourraient lui permettre de s’intégrer rapidement dans le projet rennais.

‎Un investissement tourné vers l’avenir

‎Estimé à 16 millions d’euros par Transfermarkt, Mayenda représenterait un investissement conséquent mais cohérent avec la politique sportive du Stade Rennais. Le club breton a souvent su valoriser de jeunes talents avant de les voir franchir un cap important.

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Avec l’intérêt pour l’Espagnol, Rennes entend anticiper les besoins futurs plutôt que de chercher uniquement des solutions immédiates. D’après Foot Mercato, cette piste est désormais suivie avec attention par les dirigeants bretons, qui espèrent renforcer leur potentiel offensif avant le coup d’envoi de la prochaine saison.