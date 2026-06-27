Mercato : Le Stade Rennais dégote un solide roc en Ligue 1  

Le Stade Rennais lorgne une pépite en Ligue 1. Pour verrouiller sa défense centrale cet été, le club breton cible une ancienne piste de Marseille.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise veut chiper une cible de l’OM !

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Franck Haise veut du lourd pour la saison prochaine. L’entraîneur du Stade Rennais a ainsi coché le nom du solide défenseur de Toulouse : Charlie Cresswell. Courtisé par l’OM l’hiver dernier, cet international Espoirs anglais de 23 ans est devenu la priorité des recruteurs bretons.

Selon les informations de Ouest-France, le SRFC multiplie les pistes défensives, mais le profil du Toulousain surpasse nettement les autres options. Cresswell impressionne. En deux saisons au TFC, le jeune Anglais s’est imposé parmi les solides défenseurs de Ligue 1. Ses performances attirent les regards. Les dirigeants rennais savent toutefois que les négociations s’annoncent rudes.

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Toulouse refuse de brader son joueur. De plus, la concurrence anglaise complique sérieusement la donne. Plusieurs écuries de Premier League suivent de près la situation du défenseur, ce qui risque de faire exploser son prix. Rennes devra s’aligner financièrement.

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Payer le prix fort permettrait à Franck Haise de bâtir une équipe capable de reconquérir le haut du tableau en Ligue 1 la saison à venir. Suivi par Marseille il y a quelques mois, Charlie Cresswell pourrait bien prolonger son aventure en France. Mais cette fois, ce serait sous les couleurs rouge et noir de la Bretagne.