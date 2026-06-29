Mercato PSG : Date fixée, contrat… c’est ok pour Yan Diomande

Yan Diomande se rapproche plus que jamais du PSG. Un accord a été trouvé avec le jeune international ivoirien pour une arrivée programmée après la Coupe du monde 2026, tandis que les discussions avec Leipzig vont désormais entrer dans une phase décisive.

‎Mercato PSG : Yan Diomande donne son feu vert au Paris SG

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‎Très convoité après une saison convaincante sous les couleurs de Leipzig et des prestations remarquées avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande figurait sur les tablettes de plusieurs géants européens. Liverpool avait notamment manifesté un intérêt appuyé pour l’ailier de 19 ans.

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‎Selon les informations révélées par RMC Sport, le joueur a finalement fait connaître sa préférence au PSG. Ce choix a permis aux dirigeants parisiens de franchir une étape essentielle dans ce dossier en trouvant un accord de principe avec le joueur autour d’un engagement de cinq saisons et d’une arrivée prévue après la Coupe du monde 2026.

‎Paris garde le cap sur sa stratégie

‎L’accord avec Yan Diomande ne signifie pas pour autant que le transfert est totalement bouclé. Le PSG doit désormais convaincre Leipzig, qui espère récupérer une indemnité particulièrement élevée pour son jeune talent.‎ Toujours selon RMC Sport, la direction parisienne n’entend toutefois pas renoncer à la politique mise en place depuis plus d’un an : investir avec discernement et éviter les dépenses excessives.

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Alors que certains médias allemands évoquent une valorisation proche de 130 millions d’euros, Paris souhaite négocier un montant qu’il juge cohérent avec le marché. Plutôt que de multiplier les signatures spectaculaires, le club cible désormais des joueurs jeunes, à fort potentiel et capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif.