Mercato PSG : C’est fait ! Yan Diomande dit oui au Paris SG

Yan Diomande a choisi son camp, le PSG peut s’en frotter les mains. Alors que Liverpool semblait tenir la corde pour recruter le prodige ivoirien, le jeune ailier privilégie désormais le double champion d’Europe, une décision qui pourrait rebattre les cartes d’un des dossiers les plus suivis de ce mercato estival.

‎Mercato PSG : Yan Diomande veut rejoindre le Paris SG

La suite après cette publicité

‎Le feuilleton Yan Diomande prend une nouvelle direction. Très courtisé après une saison de haut niveau sous les couleurs du RB Leipzig, le joueur ivoirien attire les plus grands clubs européens grâce à ses performances remarquées, marquées par 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres.

Lire aussi : Mercato PSG : Urgent ! Enrique intervient pour Yan Diomande

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Junior Kroupi dit OUI au PSG

‎Selon The Athletic, une tendance claire se dégage désormais : si un transfert venait à se concrétiser cet été, Diomande souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Une information révélée par le journaliste David Ornstein, qui confirme que le champion de France dispose aujourd’hui de la préférence du joueur malgré la pression exercée par Liverpool.

‎Pourquoi Paris séduit davantage que Liverpool

‎Le choix de Yan Diomande ne repose pas uniquement sur l’aspect financier. L’international ivoirien estime que le projet sportif porté par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique représente le meilleur environnement pour poursuivre son développement et franchir un nouveau cap dans sa carrière.

🚨🔴🔵 Yan Diomandé has expressed his preference for Paris Saint-Germain project if he leaves this summer.



Diomandé prefers PSG over English clubs, as @David_Ornstein @FabriceHawkins reported.



Talks to follow but Diomandé has clear ideas: he dreams of Paris. pic.twitter.com/X9gsbU1Wkp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

‎Toujours selon The Athletic, le jeune attaquant voit dans le PSG un club capable de lui offrir une exposition maximale et la possibilité de lutter chaque saison pour les plus grands trophées européens. Cette ambition sportive semble avoir pesé davantage que les arguments économiques proposés par Liverpool.

‎Leipzig garde toutefois la main

‎Malgré cette préférence clairement affichée, le dossier est loin d’être définitivement réglé. Le RB Leipzig reste déterminé à conserver sa pépite et continue de défendre fermement sa position sur le marché des transferts. ‎Le club allemand réclamerait environ 130 millions d’euros pour accepter un départ.

Lire aussi : Mercato PSG : Leipzig fixe un prix dingue pour Yan Diomande

Liverpool avait déjà manifesté son intérêt avec une première offensive estimée à près de 100 millions d’euros. Cette exigence financière laisse encore plusieurs scénarios possibles avant la clôture du mercato.

‎Un avantage stratégique pour le Paris SG

‎La volonté du joueur pourrait néanmoins modifier l’équilibre des négociations. Lorsqu’un footballeur affiche publiquement sa préférence pour une destination, le club acheteur bénéficie souvent d’un levier supplémentaire dans les discussions avec le vendeur. ‎Une préférence de Yan Diomande pour Paris également confirmée par Fabrizio Romano.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Le PSG tient l’héritier de Lee, annonce imminente

À voir

Mercato : L’ASSE proche d’un gros coup offensif en Allemagne

Mercato : Coup de tonnerre ! Junior Kroupi dit OUI au PSG

Si le PSG finalise les départs annoncés de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos afin de dégager des ressources financières, le club de la capitale pourrait rapidement accélérer dans ce dossier. Pour l’heure, aucun accord définitif n’a encore été conclu avec le RB Leipzig. Les prochaines semaines seront décisives pour transformer cette volonté en transfert officiel.