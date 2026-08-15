Mercato FC Nantes : Urgent ! Der Zakarian déjà en danger ?

La saison en Ligue 2 ne commence pas bien pour le FC Nantes. Après deux défaites consécutives, les Canaris occupent la dernière place au classement. La sonnette d’alarme a déjà retenti pour l’entraîneur Michel Der Zakarian.

Mercato : C’est déjà la crise au FC Nantes

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Relégué en Ligue 2 cette saison, le FC Nantes est seul dernier du classement avec déjà deux défaites au compteur. La situation est préoccupante pour les Canaris. Après la défaite inaugurale contre le Red Star (0-1), le FCN a de nouveau chuté à Laval (2-1) vendredi soir.

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Après deux journées, le club cher à Waldemar Kita est bon dernier du classement, seule équipe avec zéro point au compteur. À Laval, les pensionnaires de la Beaujoire avaient su réagir, après l’ouverture du score de Trévis Dago (17e), avec l’égalisation d’Herba Guirassy (44e). Mais la terrible erreur de Tylel Tati a offert le but de la victoire à Mathis Houdayer (90e+5).

Pour ce deuxième match, Michel Der Zakarian avait abandonné le système en 5-3-2 utilisé durant la préparation et face au Red Star, pour passer en 4-3-3. Le résultat n’a pas été très payant, et aucun joueur ne sort réellement du lot, les recrues continuant de décevoir : Lucas Perrin, Mathieu Cafaro, Killian Corredor et surtout le gardien Maxime Dupé, loin d’être impérial sur les trois buts encaissés.

Connaissant l’impatience de la direction nantaise, une troisième défaite le weekend prochain lors de la réception de Rodez pourrait sérieusement fragiliser la position de l’entraîneur Michel Der Zakarian. Même s’il préfère dédramatiser pour le moment.

Der Zakarian : « Quand tu ne gagnes pas, il y a toujours de la pression »

Relégué en Ligue 2 et alors qu’il est considéré comme un grand favori à la montée en Ligue 1, tout comme l’AS Saint-Étienne, le FC Nantes s’est déjà incliné à deux reprises en autant de matchs en ce début d’exercice. Dans des propos accordés à Ouest-France, Michel Der Zakarian a reconnu que son équipe n’est pas dans une excellente situation.

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« Quand tu ne gagnes pas, il y a toujours de la pression, on n’a pas à tourner à droite, à gauche. Il faut dire les choses, c’est tout. On verra comment on va réagir dans la semaine, comment on va travailler et comment on va préparer le match contre Rodez, qui va être très important, bien sûr, à domicile (samedi prochain) », a déclaré le coach du FC Nantes.

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Dépité par les erreurs de son équipe, Der Zakarian réclame rapidement des recrues dans ces deux dernières semaines du mercato estival. « Il y a des postes qu’il faut qu’on arrive à trouver et c’est notre travail à nous, ça », a-t-il lancé.