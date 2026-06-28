Mercato : Coup de tonnerre ! Junior Kroupi dit OUI au PSG

Vainqueur à deux reprises consécutives de la Ligue des Champions, le PSG est désormais très attrayant sur le marché des transferts. Surtout pour les jeunes talents français. Après Maghnes Akliouche, c’est la sensation Eli Junior Kroupi qui veut rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Eli Junior Kroupi veut rejoindre le PSG

La suite après cette publicité

Alors que Fabrizio Romano annonçait dernièrement que l’attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, avait l’embarras du choix concernant son avenir, le portail spécialisé Paris Team révèle ce dimanche que l’international espoir français rêve de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le verdict tombe pour Eli Junior Kroupi

À voir

ASSE : Incroyable ! La montée en Ligue 1 déjà compromise ?

Placé dans le viseur de presque tous les grands clubs européens, l’ancien buteur du FC Lorient aurait d’ores et déjà donné son accord aux Rouge et Bleu, qui en revanche, ne souhaitent pas dépenser une fortune pour le recruter. De son côté, l’Insider Djamel, très proche de la direction parisienne, confirme que Luis Enrique et Luis Campos ont validé la piste menant à la révélation de la saison en Premier League.

Comme avec Ilya Zabarnyi l’été dernier, négocier avec Bournemouth ne sera pas une mince affaire, mais la possibilité de voir Junior Kroupi et d’autres jeunes talents comme Akliouche ou Yan Diomande fait déjà monter le mercure chez les fans du PSG.

Walid Acherchour s’emballe pour les transferts à venir

Le journaliste Walid Acherchour a partagé son enthousiasme autour du mercato estival du Paris SG qui se dessine. Sur les antennes de RMC, le commentateur a commenté l’actualité chaude du club parisien. « Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum, je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€.

Lisez aussi : Mercato PSG : Bournemouth ouvre la porte pour Junior Kroupi

À voir

Mercato : Le PSG tient l’héritier de Lee, annonce imminente

Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! Tu vas faire Akliouche pour Kang-In Lee. J’aime bien Kang-In Lee, mais excusez-moi, il n’y a pas photo avec Akliouche », s’est enthousiasmé Acherchour, qui estime que le mercato que prépare Luis Campos et Luis Enrique est très prometteur.

« Qu’est-ce que sont en train de nous concocter Luis Campos et Luis Enrique ? Si tu fais Kroupi pour Ramos et Akliouche pour Kang-In Lee, et que tu gardes tout le monde, je suis sur les fesses. Le projet jeune cracks français m’excite terriblement. Je suis comme un dingue », a-t-il ajouté.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Eli Junior Kroupi ouvert à un transfert au PSG !

Mercato : Eli Junior Kroupi au PSG ? Une lourde charge tombe

À voir

OM : Bombe, le transfert de Mason Greenwood bouclé dans 48H

Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout pour Eli Junior Kroupi que Bournemouth estime à au moins 100 millions d’euros.