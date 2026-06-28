Mercato : Le PSG tient l’héritier de Lee, annonce imminente

Alors que l’Atlético Madrid pousse pour finaliser le transfert de Kang-In Lee, le PSG a déjà trouvé le profil idéal pour remplacer le milieu offensif sud-coréen au sein de l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato PSG : Un crack de Ligue 1 pour remplacer Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Trois ans après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-In Lee s’apprête à faire son retour en Liga. D’après diverses sources concordantes, le PSG et l’Atlético Madrid se rapprochent d’un accord total pour le transfert du joueur de 25 ans. Pour rapatrier l’ancien meneur de jeu de Valence, le club espagnol va débourser 35 millions d’euros. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant la finalisation de l’opération.

Lisez aussi : INFO Mercato : C’est bouclé ! Kang-In Lee quitte le Paris SG

D’ailleurs, le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps pour remplacer Kang-In Lee. En effet, Maghnes Akliouche est annoncé comme une cible importante du PSG pour cet été. Le portail Foot Mercato assure même que le club de la capitale française se positionne pour recruter le joueur de 24 ans.

À voir

OM Mercato : Lorenzi gagne une rude bataille contre l’OL !

« Selon nos informations, le Monégasque figure toujours parmi les priorités du club de la capitale. Mieux, il a même échangé avec Luis Enrique ces dernières semaines. Une conversation qui l’a rassuré puisque le joueur a donné son accord à l’idée de rejoindre le double champion d’Europe en titre. Aujourd’hui, Paris souhaite boucler le transfert de Kang-In Lee le plus vite possible à l’Atlético Madrid.

À partir de là, les dirigeants franciliens pourront accélérer leurs manœuvres pour finaliser l’arrivée d’Akliouche. Les discussions se poursuivent de manière constante entre les différentes parties », explique le média sportif. Ouvert à la discussion pour son numéro 11, l’AS Monaco pourrait même faciliter sa signature chez les Rouge et Bleu.

L’AS Monaco prêt à baisser le prix de Maghnes Akliouche

D’après les informations relayées ce dimanche par le journal L’Équipe, le transfert de Maghnes Akliouche de l’AS Monaco au Paris SG « pourrait aller très vite. » De plus, les deux clubs de Ligue 1 pourraient trouver un terrain d’entente sur une indemnité de transfert moins importante que les 70 millions d’euros initialement réclamé par la formation princière pour laisser partir l’international français.

Lisez aussi : Mercato : Accord scellé ! Akliouche arrive au Paris SG

« Le Monégasque sait qu’il va quitter la Principauté cet été, a déjà donné sa priorité au PSG, mais laisse la gestion des discussions à ses représentants. En coulisses, les pourparlers se poursuivent entre les trois parties et tout le monde s’attend à du mouvement dans les prochains jours (…) L’été dernier, Monaco s’était également montré intransigeant sur le montant demandé pour son ailier (aux alentours de 70 M€).

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi passe à l’action pour Bouaddi !

Cette fois, avec la nécessité de vendre, l’ASM ne s’opposera pas à ce départ et ne pourra pas maintenir des exigences aussi élevées. Les bonnes relations entre les deux clubs devraient également favoriser les négociations afin de trouver un accord le plus rapidement possible », rapporte le quotidien sportif.

Proche de se séparer de Kang-In Lee, le PSG s’apprête à accueillir Maghnes Akliouche pour renforcer la ligne offensive du collectif mené par Luis Enrique. Pour Paris, le dossier Akliouche ne devrait pas être particulièrement complexe à mener.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Campos lance l’offensive pour Maghnes Akliouche

Mercato : Dernière heure ! Le PSG en pôle pour Akliouche ?

À voir

ASSE : Incroyable ! La montée en Ligue 1 déjà compromise ?

Le natif de Tremblay-en-France ayant déjà affiché son souhait de rejoindre le club de la capitale la saison dernière.