ASSE : Date fixée pour une annonce capitale

L’ASSE vient de fixer une date particulièrement attendue par le Peuple Vert. Le 8 juillet prochain, Saint-Étienne vibrera au rythme d’un événement populaire marqué par la révélation officielle du nouveau maillot domicile, une annonce qui lancera véritablement la saison 2026-2027.

‎ASSE : Un rendez-vous stratégique déjà entouré d’une forte attente

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‎Pour les supporters stéphanois, le lancement du nouveau maillot constitue bien plus qu’une opération commerciale. Chaque été, ce moment symbolise le début d’un nouveau chapitre et nourrit l’enthousiasme avant la reprise sportive. Cette édition 2026 s’annonce une nouvelle fois comme un rendez-vous fédérateur.

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‎Le club a confirmé que les festivités se dérouleront le 8 juillet sur la place de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne. Les animations débuteront dès 14 heures, sous réserve de conditions météorologiques favorables, avant la présentation officielle des nouvelles tuniques domicile et gardien programmée à 18 heures, en présence de plusieurs joueurs professionnels.

‎Saint-Etienne mise encore sur la proximité avec ses supporters

‎Au fil des saisons, les dirigeants ont transformé la présentation du maillot en véritable fête populaire. Après Geoffroy-Guichard, le Tournoi des Sept Collines puis la Cité du Design, le club revient au cœur de la ville pour renforcer son lien avec les supporters.

📆 Rendez-vous le mercredi 8 juillet prochain sur la place de l'Hôtel de Ville pour le Marché des Verts et la révélation du nouveau maillot ! 🤩



⚽️ Animations du Kids' Club

🆕 Révélation des maillots en présence de joueurs

🎶 Show de dance, concert et DJ Set !



Le programme 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 28, 2026

‎« L’AS Saint-Étienne, hummel, et le Peuple Vert ont pris l’habitude de se retrouver chaque été dans le cadre d’un événement grand public pour la révélation du nouveau maillot des Verts », a rappelé le club. Une stratégie qui illustre parfaitement l’importance accordée à la communauté stéphanoise dans le projet du club.

‎Une journée festive qui ira bien au-delà du football

‎La révélation du maillot ne sera qu’un temps fort parmi de nombreuses animations. Le club annonce notamment « les animations de l’ASSE Kids’Club et la douzaine de stands alimentaires du Marché des Verts », avant d’enchaîner avec un spectacle de danse, un concert de Salut l’Orage puis un DJ set de Gaston Braemer jusqu’à 22 heures.

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‎Autre information qui intéressera directement les supporters : les nouveaux maillots pourront être achetés immédiatement après leur présentation. Comme le précise le communiqué, « les nouveaux maillots seront par ailleurs disponibles directement sur le lieu de l’événement grâce au point de vente de la Boutique des Verts ».