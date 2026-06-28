Mercato : L’ASSE proche d’un gros coup offensif en Allemagne

Relativement calme pour le moment, le mercato estival de l’ASSE pourrait connaître de l’agitation dans les jours ou semaines à venir, avec notamment une piste offensive du côté de l’Allemagne.

Mercato : L’ASSE fonce sur un ancien buteur de Ligue 2

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Déterminée à retrouver la Ligue 1 au terme de l’exercice 2026-2027, l’ASSE va prochainement lancer les grandes manoeuvres afin de renforcer l’effectif de son coach Ian Cathro. Pour renforcer son attaque, le club stéphanois penserait notamment à Killian Corredor, qui évolue en Allemagne et plus précisément à Darmstadt.

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Comme le rapporte le compte spécialisé La Voix des Verts, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne discuteraient actuellement avec l’entourage du joueur de 25 ans, afin de savoir si ce dernier serait tenté par un retour en France, et plus précisément chez les Verts.

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L’avant-centre formé à Rodez, passé par Toulouse, mais désormais sous contrat avec Darmstadt, cinquième du dernier championnat allemand de D2, pourrait venir renforcer l’attaque de l’ASSE, en Ligue 2. Après une saison relativement modeste, puisqu’il n’a marqué que cinq buts avec le club allemand, Killian Corredor a un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Ian Cathro.

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« Killian Corredor est capable de jouer à gauche ou dans l’axe. Il vient de passer deux saisons en Allemagne. Il y a des discussions qui ont débuté il y a un peu plus d’une semaine et qui vont se poursuivre. Killian Corredor a encore deux ans de contrat avec Darmstadt, mais il souhaite quitter l’Allemagne et revenir en France. Mais attention, d’autres clubs sont également intéressés », prévient le média dédié au club ligérien.

Killian Corredor, le profil idéal pour l’ASSE

Si l’intérêt de l’AS Saint-Étienne se confirme, la logique du dossier est compréhensible. Killian Corredor connaît la Ligue 2, il revient dans un championnat qu’il a dominé, et sa valeur marchande le rend accessible pour un club comme l’ASSE. Son profil de percussion, de courses et de créativité dans le dernier tiers correspond à ce que Cathro pourrait demander à un attaquant de profondeur.

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Avec deux saisons de Bundesliga 2 dans les jambes, le pari n’est pas déraisonnable pour les Verts qui n’auront pas à se ruiner pour s’offrir les services du natif de Montpellier. En Allemagne depuis 2024, Corredor est évalué à 2,8 millions d’euros sur Transfermarkt.