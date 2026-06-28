Mercato ASSE : 10M€ sur la table, Saint-Étienne dit non !

‎‎L’ASSE affiche clairement ses ambitions pour ce mercato estival. Malgré une première proposition estimée à 10 millions d’euros venue de Besiktas, les dirigeants stéphanois n’ont aucune intention de brader Zuriko Davitashvili.

‎Mercato ASSE : Saint-Étienne fixe ses conditions pour Davitashvili

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‎L’été s’annonce animé dans le Forez, où la direction sportive entend remodeler son effectif sans pour autant brader ses meilleurs éléments. Après une saison qui s’est achevée aux portes de la montée, les Verts savent que chaque décision pèsera lourd dans la quête du retour en Ligue 1.

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‎Selon les informations révélées par Milliyet, Besiktas est revenu à la charge avec une première offre de 10 millions d’euros pour Zuriko Davitashvili. Une proposition immédiatement repoussée par l’ASSE, qui estime que la valeur de son international géorgien est supérieure. Une position qui traduit une volonté de négocier en position de force.

‎Davitashvili, un atout que Saint-Etienne ne veut pas sacrifier

‎Si Saint-Étienne se montre aussi ferme, c’est parce que le joueur a confirmé tout son potentiel cette saison. Avec 17 réalisations et 5 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues, Davitashvili s’est imposé comme l’un des principaux moteurs offensifs de l’équipe.

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‎Autre élément qui renforce la sérénité des dirigeants : le Géorgien reste lié au club jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option. D’après Milliyet, le joueur ne serait d’ailleurs pas totalement convaincu par une destination en Turquie, un détail qui laisse davantage de marge de manœuvre aux Stéphanois.

‎Une stratégie assumée avant un mercato décisif

‎Le refus de cette première offre répond à une logique sportive autant qu’économique. Ian Cathro, récemment nommé sur le banc, doit bâtir un effectif capable de jouer la montée immédiate. Perdre son meilleur élément offensif sans contrepartie jugée suffisante fragiliserait considérablement ce projet.

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Si Besiktas revient avec une proposition revue à la hausse, ou si d’autres prétendants entrent dans la danse, ce dossier pourrait rapidement s’accélérer. Pour l’heure, Saint-Étienne garde la main et affiche une détermination qui en dit long sur ses ambitions.