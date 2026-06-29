Mercato ASSE : Anderlecht tente un coup à Saint-Etienne

Un joueur indésirable à l’ASSE intéresse un club en Belgique. Il pourrait quitter définitivement le club après sa saison dernière quasi-banche.

ASSE Mercato : Pierre Ekwah sur la short list d’Anderlecht

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L’ASSE doit trouver une porte de sortie pour Pierre Ekwah. Il est de retour de prêt de Watford en Championchip. Ayant refusé de jouer en Ligue 2 la saison dernière, il reste toujours indésirable à Saint-Etienne. Kilmer Sports Ventures lui cherche un preneur. La bonne nouvelle pour le groupe canadien : le milieu défensif intéresse le RSC Anderlecht.

Selon les informations du journaliste belge, Sacha Tavolieri, le club de Jupiler Pro League a inscrit son nom la short list de ses potentiels renforts pour ce mercato d’été. Ce n’est pas la première fois que le nom de Pierre Ekwah est associé aux Mauves. Le club de la banlieue de Bruxelles tente donc de relancer la piste menant vers le Franco-Camerounais.

🟣 EXCL – Le RSC Anderlecht relance la piste Pierre Ekwah!



🇫🇷 La direction du RSCA apprécie le milieu défensif de Saint-Etienne et l’a intégré à sa short-list.



👀 Dossier à suivre. #mercato #JPL #ASSE pic.twitter.com/fjYehgmMDb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2026

Saint-Etienne : Ekwah plaît aussi à Glasgow Rangers

Outre Anderlecht, les Rangers de Glasgow, en Premier League écossaise, sont aussi intéressés par son profil. L’ASSE attend désormais les propositions. Et ces offres devraient avoisiner les 6 millions d’euros, soit le montant investi pour le transfert définitif du joueur de 24 ans de Sunderland AFC, l’été dernier.

Toutefois, une vente à ce montant s’annonce difficile, car Pierre Ekwah a passé une saison presque blanche. Il n’a pas joué le moindre match avec les Verts toute la première moitié de l’exercice 2025-2026. À Watford, il a fait seulement 7 apparitions avec les Hornets, dont 3 titularisations.

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De ce fait, sa valeur marchande a baissé. Il est désormais valorisé à 2 millions d’euros par Transfermarkt. À défaut de pouvoir récupérer sa mise, KSV se contenterait d’un transfert raisonnable, afin d’viter de continuer à traîner le natif de Massy (Essonne) comme un boulet au pied.