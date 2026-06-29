Mercato ASSE : Un transfert à 4M€ se referme à Saint-Etienne

Intéressé par un joueur de l’ASSE, valorisé à 4 M€, un club de Bundesliga a décidé de se tourner vers une autre cible pour se renforcer.

Mercato : Intéressé par N’Guessan, Francfort en passe de recruter Pimpong

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Outre Chelsea et le Borussia Dortmund, l’Eintracht Francfort a dévoilé son intérêt pour Djylian N’Guessan à l’ASSE. Le club allemand est entré en contact avec ses représentants pour se renseigner sur la situation de leur poulain. Alors que la Direction stéphanoise attendait une offre concrète de ‘’La Concorde’’, un revirement est annoncé. Francfort aura renoncé à recruter l’avant-centre de 17 ans.

Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, c’est désormais Malik Pimpong, un attaquant de 18 ans, qui est la priorité du 8e du dernier championnat allemand. D’après la source, il aurait trouvé un accord pour le transfert de la pépite du FC Midtjylland au Danemark, contre un montant estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros. Un contrat de cinq saisons l’attend déjà à Francfort.

🇩🇪 FRANCFORT SE TOURNERAIT VERS UNE AUTRE PISTE…



Annoncé parmi les prétendants de Djylian N'Guessan, l'Eintracht Francfort aurait finalement changé de priorité.



Selon @Plettigoal, le club est en passe de recruter Malik Pimpong, attaquant de 18 ans, pour un montant estimé… pic.twitter.com/WuWh0SZysE — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) June 29, 2026

Djylian N’Guessan veut partir, Saint-Etienne doit lui trouver une porte de sortie

Pour revenir à Djylian N’Guessan, la Direction de l’AS Saint-Etienne avait repoussé une offre évaluée à 8 millions d’euros de Chelsea pendant le mercato d’hiver. Le jeune joueur formé dans le Forez souhaite pourtant quitter le club. Ses représentants ont repoussé les propositions de prolongation de Kilmer Sports Ventures, alors que son contrat expire en juin 2027

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Selon Transfermarkt, Djylian N’Guessan est évalué à 4 millions d’euros. L’ASSE doit lui trouver une porte de sortie cet été, pour éviter de le voir partir librement, sans indemnité de transfert, dans un an.